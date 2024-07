MaRina zaśpiewała z Jamesem Arthurem na swoim ślubie! Występ światowej sławy muzyka był dużym zaskoczeniem dla gości wesela. Wokalistka i jej mąż piłkarz nie kryją, że od czasu, kiedy usłyszeli Jamesa Arthura w "X Factorze" są wielkimi fanami jego talentu. Dlatego też nie wyobrażali sobie, że nie zaśpiewa on na ich ślubie.

Jesteśmy wielkimi fanami talentu James'a, od kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy go w X factorze. Utwór "Roses" to bez wątpienia nasz numer dlatego zdecydowaliśmy się go odtworzyć podczas pierwszego tańca na weselu, jednak występ Jamesa Arthura był niespodzianką dla naszych gości. To była niesamowita chwila dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogliśmy zaśpiewać w duecie - głos Jamesa jest niesamowity, a on sam jest naprawdę miłym człowiekiem. Postanowił zostać i bawić się z nami, więc mogliśmy wspólnie przeżyć wiele magicznych chwil, mieliśmy ponadto okazję podziwiać talent Jamesa, gdy wykonywał swoje największe przeboje, a także najnowszą piosenkę. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w studiu muzycznym - zdradziła MaRina.