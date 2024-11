Jakub i Paulina Rzeźniczakowie świętują rocznicę ślubu i z tej okazji postanowili wyjechać do Barcelony. Wszystko relacjonują na bieżąco na swoich social mediach, a fani chętnie obserwują każdy dodany przez nich kadr. Co więcej, internauci dopatrzyli się pewnego zaskakującego szczegółu. To naprawdę ważna chwila!

Reklama

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie świętują rocznicę ślubu

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie niegdyś musieli mierzyć się z niemałym hejtem. Internauci nie do końca wierzyli w ich szczere uczucie i byli mocno zaskoczeni, gdy Jakub oświadczył się ukochanej po kilku miesiącach znajomości. Niedługo później odbył się ślub piłkarza i jego wybranki, co spowodowało, że był to temat do dyskusji wśród fanów. W końcu chwilę wcześniej Jakub Rzeźniczak musiał zmierzyć się z wielkim bólem po stracie synka. Mimo wielu przeciwności losu Jakub i Paulina udowodnili wszystkim, że ich związek jest prawdziwy, a uczucie, które ich połączyło jest silne i nierozerwalne. Owocem miłości Jakuba i Pauliny jest ich córeczka Antosia, która właśnie spędza czas bez rodziców.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie wczoraj obchodzili rocznicę ślubu, o czym poinformowała Paulina na swoim Instagramie. Ukochana piłkarza otrzymała bukiet czerwonych róż, jednak to był dopiero początek. Jakub podarował żonie bilet lotniczy i w ten sposób znaleźli się oni w Barcelonie. Jakub i Paulina są w Hiszpanii sami, a ich córeczka została pod opieka pozostałych członków rodziny.

Początkowo fani obstawiali, że Rzeźniczakowie wylecieli do Miami, bo właśnie tam odbył się ich ślub, jednak z uwagi na zbliżającą się walkę we freak fightach Kuby, wybrali bliższą destynację. Rzeźniczakowie spędzili dzień na zwiedzaniu Barcelony, a wieczorem Paulina i Jakub pokazali szereg kadrów z romantycznej kolacji i widać, że chętnie celebrują swoją miłość. Ukochana sportowca wybrała na tę okoliczność błyszczącą minisukienkę, a Jakub pokazał się w garniturze.

Za cudowny czas za nami i za jeszcze piękniejszy, który nas czeka - napisali na Instagramie.

W komentarzach aż roi się od ciepłych słów dla Kuby i Pauliny:

Szczerze ? Na początku Wam nie kibicowałam.. ale z czasem oglądając posty, rolki zmieniłam diametralnie zdanie i trzymam za Was kciuki. Pani Paulina to piękna naturalna kobieta. Dla mnie bomba

Pani Paulina wygląda jak milion dolarów przyjemności dla was

Starzy na wychodnym bez córy! Gratulacje

Wszystkiego Najlepszego dla Was i naturalnie samych tak pięknych momentów w życiu - rozpisują się fani.

Wspaniale, że mieli możliwość spędzić ten czas tylko we dwoje i skupić swoją uwagę na sobie. Warto przypomnieć, że już niebawem Paulina i Jakub Rzeźniczakowie będą mieli kolejny powód do świętowania, ponieważ ich mała Antosia skończy roczek.

Reklama

Zobacz także: Wzruszyły mnie słowa Jakuba Rzeźniczaka. Wspomniał o synku i nienarodzonym dziecku. "Jeszcze będzie pięknie"