Edyta Górniak po wakacjach w Malibu zdecydowała się tam przeprowadzić. Spełniła tym samym marzenie syna, któremu Los Angeles tak bardzo się spodobało, że po wakacjach już nie wrócił do Polski. Allan zaczął naukę od września w renomowanej prywatnej katolickiej szkole w Los Angeles, a Edyta Górniak załatwia formalności jak wiza studenta dla syna i też za chwilę przeprowadzi się do USA, będą mieszkać w tym samym domu co w wakacje w Malibu.

Reklama

Allan jest podekscytowany. Czuje się w Los Angeles jak ryba w wodzie. Może rozwijać swoje pasje i uczyć się języków. Cieszy się przy tym, ze nikt nie zna jego rodziców i nie patrzy na niego przez ich pryzmat - mówi gazecie "Fakt" znajomy rodziny.

Czy to oznacza, że Edyta Górniak porzuci teraz Polskę? Okazuje się, że artystka ma plan żyć i pracować - i dzielić to między dwa kraje. I absolutnie nie pozbywa się swojego mieszkania w Krakowie, będzie tam pomieszkiwać, by mieć swój kąt jak będzie w Polsce. Edyta Górniak przeprowadza się do USA nie tylko z powodu syna, będzie tam teraz współpracować z Davidem Fosterem nad nowymi projektami muzycznymi.

Edyta Górniak przez dwa miesiące wakacji w USA poznała tam ludzi z którymi dobrze się czuje i będą jej sąsiadami. Na przykład Helena Rich i jej męża którzy maja dwójkę dzieci w wieku Allana.

Zobacz także

Czyli wszystko świetnie się układa!

Zobacz także: Edyta Górniak po latach pogodziła się z ojczymem! A co będzie z siostrą?

Edyta Górniak przeprowadza się do Los Angeles.

Edyta Górniak i David Foster pracują nad nową płytą wokalistki.

Reklama

Edyta Górniak będzie koncertować w Polsce.