Bart Pniewski ujawnia nagrania pustego studia, które miało być wspólną przestrzenią twórczą jego i Allana Krupy. Po burzliwym rozstaniu z Nicol Pniewską syn Edyty Górniak zdecydował się opuścić studio i zabrać swoje rzeczy. Edyta Górniak tłumaczy, że zrobił to z obawy przed agresywnymi atakami. Co dokładnie wydarzyło się za kulisami?

Reklama

Bart Pniewski opublikował zdjęcia opustoszonego studia. „To ewidentnie świadczy o dewastacji!”

W ostatnich dniach Internet obiegły nagrania opublikowane przez Barta Pniewskiego, które przedstawiają puste studio nagraniowe. Studio, które miało być wspólną przestrzenią twórczą jego i Allana Krupy, zostało opuszczone przez syna Edyty Górniak. Na filmach widać wyraźnie, że pomieszczenie jest niemal całkowicie puste – brak instrumentów, kabli, a nawet sprzętu muzycznego.

Pniewski opatrzył zdjęcia wymownym komentarzem, sugerując, że Krupa opuścił studio w pośpiechu. Co więcej, w sieci pojawiły się doniesienia, że Allan Krupa miał zostawić część swoich rzeczy, co stało się dodatkowym pretekstem do spekulacji na temat okoliczności jego odejścia.

Tak wygląda nasze studio nagraniowe po wizycie pani Górniak o 5 rano. W nocy można powiedzieć. Dobrze, że moje buty zostawili chociaż. Współzałożycielka i współwłaścicielka studia. Resztę właśnie pobieramy z monitoringu zewnętrznego, co pokażemy niedługo... To ewidentnie świadczy o dewastacji! – przekazał Pniewski.

Eskalacja konfliktu między Górniak a Pniewskim Instagram Highbart

Eskalacja konfliktu między Górniak a Pniewskim Instagram Highbart

Eskalacja konfliktu między Górniak a Pniewskim Instagram Highbart

Edyta Górniak odpowiedziała na relację Barta Pniewskiego

Po tych doniesieniach w mediach pojawił się komentarz Edyty Górniak. Wokalistka poinformowała, że razem z synem, Allanem zabrali swoje rzeczy ze studia, ponieważ chłopak nie czuł się bezpiecznie. W wywiadzie dla Pudelka stwierdziła, że został zaatakowany. Dodała, że wyniesione przedmioty należą do nich od lat.

Mój syn po rozstaniu zabrał swoją własność, czyli cały swój sprzęt muzyczny kupowany przez lata, z obawy przed ludźmi, którzy zaczęli go agresywnie atakować – poinformowała Górniak w rozmowie z serwisem Pudelek.

Wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych Górniak zasugerowała, że jej syn został „zdradzony” i postanowił zabrać swoje rzeczy.

Niegdyś cuchnącą piwnicę Allan Enso zamienił na piękne miejsce pracy. Ale kiedy zostajesz zdradzony przez najbliższych, zabierasz swoje zabawki. Na szczęście kupione NIE przez byłego „menadżera” – napisała na Instagramie.

Była dziewczyna Allana komentuje aferę z udziałem Edyty Górniak i ojca, Barta Pniewskiego

Całą sytuację mocno przeżyła była partnerka Allana, Nicole Pniewska. Dziewczyna jest wyraźnie załamana aferą. Opublikowała nagranie sprzed kilku tygodni, na którym widać, jak nagrywa wideoklip do piosenki. Później pokazała puste ściany z zabrudzeniami, które zostały obecnie.

Ta nasza „niegdyś cuchnąca piwnica” – przekazała.

Jest mi po prostu przykro, bo można było to wszystko zrobić jak dorośli, szanujący się ludzie – dodała.

Reklama

Zobacz także: Była dziewczyna syna Edyty Górniak broni swojego ojca, który był managerem jej byłego chłopaka. Tylko Alan milczy

Eskalacja konfliktu między Górniak a Pniewskim Instagram Highbart