Sylwia Przybysz zdobyła popularność jako youtuberka i piosenkarka. Muzyczną karierę rozpoczęła w 2012 roku od publikowania coverów, a później nagrała własne utwory, w tym duety z Mezo, Verbą i DJ Remo. Choć na pewien czas odsunęła muzykę na dalszy plan, dziś wraca z impetem. Kilka dni temu artystka wyleciała do Los Angeles, by nagrać nowy teledysk i spełnić marzenie. Niestety, tuż przed zdjęciami spotkała ją poważna przeszkoda.

Sylwia Przybysz poleciała do Los Angeles, by zrealizować jeden ze swoich największych planów - nagrać teledysk w amerykańskiej scenerii. Jeszcze niedawno z entuzjazmem zapowiadała na TikToku, że nadchodzi coś wyjątkowego. Niestety, zamiast euforii i spełnienia, pojawiły się problemy zdrowotne. Jak relacjonuje w relacji na Instagramie, niespodziewanie straciła głos.

Jedyne co, to straciłam głos. Złapało mnie jakieś przeziębienie. I po prostu brzmię jak nie ja

Jedyne co, to straciłam głos. Złapało mnie jakieś przeziębienie. I po prostu brzmię jak nie ja

Sytuacja jest dla niej wyjątkowo trudna, bo to nie pierwszy raz, kiedy zmaga się z tak poważnymi problemami.

Bardzo często tracę głos w momencie, kiedy mam chore gardło. I zdarzało mi się w życiu chyba tak dwa czy trzy razy tak, że całkowicie straciłam głos. I to tak na około miesiąc

Bardzo często tracę głos w momencie, kiedy mam chore gardło. I zdarzało mi się w życiu chyba tak dwa czy trzy razy tak, że całkowicie straciłam głos. I to tak na około miesiąc

Dodała również, że ostatnio nie była w stanie wydobyć z siebie głosu i nie ukrywała, że ma nadzieję, że teraz będzie inaczej. Mimo wszystko nie poddaje się i nadal planuje uczestniczyć w zdjęciach.

Trochę mi to utrudnia, bo nie jestem w stanie zaśpiewać tej piosenki. No i jutro będę musiała sobie jakoś radzić na zdjęciach, żeby to wyszło dobrze. Także zatrzymajcie kciuki

– zaapelowała do fanów.