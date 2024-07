Edyta Górniak w końcu znalazła odpowiedniego producenta swojej płyty - a jest to wielki producent muzyczny, kompozytor - David Foster, który wcześniej nagrywał z takimi gwiazdami jak Celine Dion, Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, Madonna czy Barbra Streisand. Diwa na swoim Facebooku opublikowała nagranie z muzykiem, w którym para zapowiada współpracę.

Reklama

Edyta Górniak nagrywa z wielkim gwiazdorem!

Edyta Górniak przeszła niedawno sporo z byłymi producentami płyty, którzy według jej relacji, oszukali ją finansowo, a materiał, który nagrali na nową płytę, przepadł. Nauczona takimi doświadczeniami gwiazda chce teraz pracować tylko z najlepszymi:

Po moich ostatnich, bolesnych doświadczeniach muzycznych zrozumiałam, że teraz albo muszę pracować tylko z najlepszymi, albo w ogóle - napisała Edyta Górniak.

Na dowód wrzuciła wideo z Davidem Fosterem.

Zobacz także

Kim jest David Foster?

David Foster to 67 letni kompozytor, producent, aranżer. Pochodzi z Kanady. Ma na swoim koncie aż 16 nagród Grammy i ponad 47 nominacji. Napisał i wyprodukował piosenki, które dwukrotnie otwierały Igrzyska olimpijskie - w latach 1988 w Calgary (Winter Games) oraz w 1996 w Atlancie (The Power of the Dream, wraz z Babyface).

Czekacie na płytę Edyty Górniak?

Zobacz także: Cztery sposoby na pracę w domu

Edyta Górniak jest obecnie w USA.

Instagram

Reklama

Edyta Górniak szykuje dla fanów nową płytę!