Paparazzi spotkali dawno niewidzianą Edytę Górniak. Artystka w codziennej, luźnej stylizacji pojawiła się na jednej z warszawskich ulic i po wyjściu z samochodu próbowała się do kogoś dodzwonić. Według świadków po kilku minutach do piosenkarki dołączył jej syn. Edyta Górniak i Allan rozmawiali dwie minuty, po czym gwiazda wsiadła do samochodu i odjechała. Ich miny mówią wszystko.

Edyta Górniak spotkała się z synem. Zdjęcia paparazzi

Edyta Górniak nigdy nie ukrywała, że jej syn jest dla niej najważniejszy. Allan jest oczkiem w głowie artystki, która zawsze mocno go wspierała. Już jakiś czas temu okazało się, że Allan Krupa poszedł w ślady swojej mamy i rozpoczął karierę w branży muzycznej. Edyta Górniak z dumą mówi o swoim synu:

Zdolne jest to dziecko. Chociaż wiadomo, że jestem najmniej obiektywna, bo jestem jego mamą tak mówiła o synu dla ''Faktu''.

Ostatnio Edyta Górniak została przyłapana przez paparazzi, a teraz świadkowie zdradzają, jak wyglądało spotkanie gwiazdy z synem.