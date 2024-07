Edyta Górniak planuje na stałe zamieszkać w Los Angeles? Według doniesień jednego z tabloidów, to syn piosenkarki Allan namawia ją na przeprowadzkę. Informator Faktu zdradził, że po ostatnim pobycie w USA, 12-letni Allan zakochał się w LA i marzy o tym, żeby tam zamieszkać. Co spodobało mu się najbardziej?

Allan kocha szum oceanu tuż za oknem i przekonuje mamę, że powinni zamieszkać w takiej pięknej scenerii. Uważa, że w Los Angeles może lepiej rozwijać swoje pasje. W Ameryce mają lepsze skate parki, a on kocha jeździć na desce. Podoba mu się też, że tam nikt nie patrzy na niego przez pryzmat znanej mamy - zdradza informator tabloidu.

Czy Edyta Górniak spełni marzenie swojego syna? To nie jest chyba wykluczone! Gwiazda w rozmowie z tabloidem również nie ukrywa, że jest zachwycona Los Angeles.

To niesamowite, że mogę wstać, włożyć klapki i wyjść na kawę do ulubionej kawiarni, a nikt mnie nie sprzeda. To mi daje bardzo dużo spokoju. Brakowało mi takiego miejsca przez lata. W Stanach mogę i odpoczywać, i się rozwijać artystycznie.