W zeszłym tygodniu poznaliśmy wszystkich finalistów pierwszej edycji "Project Runway". Po ostrej rywalizacji, szansę na 300 tysięcy złotych, kontrakt z marką Simple i sesję w magazynie Elle, zdobyli Jakub Bartnik, Liliana Pryma oraz Maciej Sieradzky. Gościem specjalnym półfinału był mąż Anji Rubik, Sasha Knezević. Przypomnijmy: W "Project Runway" uczestnicy projektowali dla Rubik i jej psa. Kto awansował do finału?

Dziś odbyła się pierwsza część wielkiego półfinału. Każdy z projektantów musiał przygotować kolekcję na wiosnę-lato 2014. Na ten cel otrzymali po 15 tysięcy złotych. Liliana wybrała się do Anglii, by tam kupić najlepsze tkaniny. Maciej wrócił do rodzinnej Łodzi, gdzie otworzył swój show-room. Kuba wyjechał do Szkocji, gdzie mieszka i pracuje na stałe. Jest tam bardzo popularny - trafił nawet na listę najbardziej pożądanych kawalerów wg magazynu "The Scotsman".

Uczestnicy, pod okiem Katarzyny Sokołowskiej, uczestniczyli w castingu, gdzie musieli wybrać po 9 dziewczyn, które na wybiegu zaprezentują ich kolekcję. 10 modelką była gwiazda. Z Lilianą współpracowała Anna Wendzikowska, z Kubą Małgorzata Rozenek, a z Maciejem Agnieszka Szulim. Okazało się, że Perfekcyjna jest bardzo wymagającą osobą. Dała popalić Kubie:



Współczuję Ci, jestem trudnym przypadkiem, bardzo dobrze wiem czego chcę. Coś jakby suknię ślubną - mówiła Rozenek



Bartnik zapytał o szczegóły. Małgorzata zdradziła sekret, który starała ukryć się przed mediami - wszystko wskazuje na to, że zaręczyła się już z Radosławem Majdanem.



Kuba: Żenisz się?

Małgorzata: Nie pierwszy i nie ostatni raz. Masz dziewczynę?

Kuba: Nie. Ale Ty masz chłopaka

Małgorzata: Nie, mam narzeczonego. Rozmawialiśmy o tym.



Jak gwiazda poradzi sobie na wybiegu? Przekonamy się już za tydzień!

Anja Rubik i Joanna Przetakiewicz w finale "Project Runway":