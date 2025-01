Roksana Węgiel świętuje dziś swoje 20-ste urodziny. Wraz z mężem, Kevinem Mglejem, poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzają ten wyjątkowy dzień. Jednocześnie to pierwsze urodziny młodej gwiazdy, które spędzi już jako szczęśliwa żona. Niedawno z sentymentem wspominała swoje wielkie wesele, które miało miejsce w sierpniu zeszłego roku.

Roksana Węgiel wspomina wyjątkową chwilę podczas wesela

Nic nie dzieje się przypadkiem. Anastazję Maciąg, Roxie Węgiel poznała w trakcie własnego udziału w "The Voice Kids", który był początkiem jej kariery w show-biznesie. Po latach okazało się, że singiel koleżanki z programu był jedną z ulubionych piosenek, których słuchała z (wówczas jeszcze przyszłym) mężem. Anastazja Maciąg "Momenty" - bo własnie o tej piosence mowa, zaśpiewała na ich weselu. Była to niespodzianka dla państwa młodych, którą do dziś wspominają z uśmiechem:

To było piękne. Niezapomniana chwila, wszyscy świetnie się bawili. My też z Kevinem mamy bardzo dobre wspomnienie, jeśli chodzi o piosenkę Anastazji ''Moment'', bo tak naprawdę towarzyszyła nam ona przy początkach naszego związku i mamy do tej piosenki taki sentyment.

Roksana Węgiel świętuje 20-ste urodziny w USA

Styczeń to wyjątkowy miesiąc dla Roksany Węgiel. W końcu dokładnie 11-stego obchodzi swoje urodziny. Dzisiaj idolka nastolatek kończy już 20 lat. Urodziny Roksany Węgiel zbiegły się z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Fani jednak martwią się o nią i jej męża, którzy wylądowali w Los Angeles, czyli miejscu, które pustoszone jest przez ogień. Roksana Węgiel wydała jednak komunikat, uspokajając wszystkich i zapewniając, że wszystko jest w porządku. Wraz z Kevinem Mglejem są bezpieczni w San Diego.

