Magda z "Rolnik szuka żony" pojawia się w wielkim finale "Rolnik szuka żony" i przed kamerami wyznała, co ukrywała przed Rafałem! Dziś wieczorem widzowie mogą zobaczyć ostatni odcinek wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki i już dziś wyjdzie na jaw, jak potoczyły się losy uczestników. Już na początku finału ogromne emocje wywołała Magda, która dopiero teraz powiedziała, jaką tajemnicę skrywała przed rolnikiem.

(...) temat mojej przeszłości został na tym spotkaniu już definitywnie domknięty wyznała była kandydatka Rafała.

Magda od Rafała zdradziła swoją tajemnicę w finale "Rolnik szuka żony"

Choć trudno w to uwierzyć to już dziś zakończy się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". Najnowsza odsłona programu wystartowała na początku września i wtedy też widzowie mieli okazję poznać Agatę, Wiktorię, Sebastiana, Marcina i Rafała. To właśnie oni szukali miłości w wielkim hicie Telewizyjnej Jedynki i dziś dowiemy się, czy udało się im stworzyć szczęśliwe związki. Już na początku wielkiego finału okazało się, że do studia przyjechały wszystkie trzy kandydatki Rafała. Jak już wiemy, rolnik zdecydował, że chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek z Dominiką, ale dopiero dziś dowiemy się, czy ich relacja przetrwała próbę czasu. Ogromne emocje wywołał również wątek Magdy, która dopiero teraz ujawniła, co skrywała w tajemnicy przed rolnikiem.

Magda na etapie pierwszych randek nie powiedziała Rafałowi, że była w związku małżeńskim. Dopiero podczas wspólnych aktywności z rolnikiem wyjawiła, że miała męża. Pomimo tego wyznania Rafał zaprosił ją do kolejnego etapu i Magda razem z Dominiką i Anetą pojawiła się w jego domu. W trakcie pobytu okazało się, że byłe małżeństwo to nie wszystko, a kandydatka Rafała ma kolejną tajemnicę. Magda nie powiedziała, o co chodzi, a wkrótce Rafał odesłał ją do domu.

Teraz, w wielkim finale "Rolnik szuka żony" Magda zdecydowała się na szczere wyznanie i wyznała, jaką tajemnicę skrywała przed Rafałem!

Chciałam powiedzieć mu to, ale wyczuwałam, że Rafał już nie chce dalej ze mną rozmawiać, a ta tajemnica to jestem z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kamień spadł mi z serca po tym, że wszystko powiedziałam o tych tajemnicach, że to nie było takie celowe powiedziała Magda.

Magda nie ukrywała, że cieszy się, że mogła powiedzieć głośno, co chciała wyznać Rafałowi.

To spotkanie bardzo dużo mi dało bo poczułam taką ulgę i uważam, że temat mojej przeszłości został na tym spotkaniu już definitywnie domknięty dodała.

Warto również wspomnieć, że Magda z "Rolnik szuka żony" tuż przed finałem zdradziła prawdę i zdradziła, że jest zakochana. Teraz w ostatnim odcinku Rafał przyznał, że cieszy się z jej szczęścia.

Ja się cieszę, że Magda znalazła swoją drugą połówkę skomentował Rafał.

Spodziewaliście się takiego wyznania Magdy w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony"? My mocno trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że wkrótce pochwali się swoim ukochanym.

