"Project Runway" to jedna z wiosennych nowości, która pojawiła się w stacji TVN. Formuła programu jest bardzo prosta - projektanci zostali zamknięci w jednym domu i pod okiem mentorów wykonywali zlecone im zadania. Zwieńczeniem każdego odcinka był pokaz po którym jeden z uczestników opuszczał program i wracał do domu. Po kilku tygodniach rywalizacji została trójka najlepszych: Kuba Bartnik, Liliana Pryma i Maciej Sieradzky. Przypomnijmy: Ostatnie zadanie przed finałem. Z programem żegna się...

Już wkrótce widzowie przekonają się kto z tej trójki był najlepszy i wygra ostateczną rywalizację. Zanim jednak do tego dojdzie, zobaczcie nasze wideo w którym jurorki show Joanna Przetakiewicz i Anja Rubik mówią co sądzą o całej formule programu i finalistach, a także o najlepszych projektach z edycji.



Jestem zachwycona, że "Project Runway" jest w Polsce i że spotkał się z tak ciepłym odbiorem i zainteresowaniem młodych ludzi. Jest to program, który daje realną szansę, to nie jest tylko show, które skończy się za chwilę i nie będzie po nim żadnego odzewu. Ja sama szykuję dla kilku uczestników pewną niespodziankę, ale to nie o tym teraz. Natomiast nagroda jest bardzo wysoka, bo 300 tysięcy złotych, mecenat artystyczny dużej firmy, okładka i sesja w "Elle" - to znaczy naprawdę bardzo wiele. Poza tym oni mają niesamowicie podniesioną poprzeczkę jak na swój pierwszy pokaz. Okazało się, że świetnie dają sobie z tym radę. Dwie osoby, które znalazły się w finale były przeze mnie typowane od początku. Podobała mi się suknia ślubna Serafina, założyła bym ją na czerwony dywan, czarna suknia Liliany - była znakomita, suknia Natalii z pierwszego odcinka - też świetna rzecz - chwali Przetakiewicz