Julia Żugaj ujawniła, że stworzyła film dokumentalny „MOONFEST: cztery pory roku”. To opowieść o niej samej, o społeczności, którą zbudowała, oraz o emocjach, które towarzyszyły jej w kluczowych momentach kariery. Film już niebawem pojawi się w kinach, a fani Julii nie mogą uwierzyć w jedno!

Na początku Julia Żugaj skupiała się na krótkich filmikach, w których pokazywała codzienne życie, wyzwania i taneczne układy. Z czasem zaczęła rozwijać karierę muzyczną, co przyniosło jej jeszcze większą popularność. Teraz poszła o krok dalej i już niebawem do kin trafi film o niej i jej społeczności "Żugajek".

Tak, to moja najdłużej skrywana tajemnica(...) Wszystko zaczęło się od pierwszego MoonFestu. To był początek czegoś wielkiego. I teraz, po tych dwóch latach... czas podzielić się tym z Wami.

Tak, to moja najdłużej skrywana tajemnica(...) Wszystko zaczęło się od pierwszego MoonFestu. To był początek czegoś wielkiego. I teraz, po tych dwóch latach... czas podzielić się tym z Wami.

Następnie, na jej profilu pojawiła się informacja o premierze filmu z jej udziałem!

Przez ostatnie dwa lata nagrywaliśmy coś wyjątkowego. Coś, co nie jest tylko filmem o mnie – to film o NAS. O społeczności, którą tworzymy, o emocjach, które dzieliliśmy, o koncertach, trasach i chwilach, których nigdy wcześniej nie publikowałam.Pierwsze ujęcia nagraliśmy na MOONFEST, moim pierwszym wielkim koncercie. Teraz, gdy zbliża się „MOONFEST2: cztery pory roku”, wracam do tamtych momentów – do tego, kim byłam wtedy i jak zmieniła się moja rzeczywistość. Ten film to zapis tej drogi. To historia NAS wszystkich.

-dodała Julia.