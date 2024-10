Odkąd zwolniono ją z "Pytania na śniadanie", nieczęsto mamy okazję zobaczyć ją na szklanym ekranie czy posłuchać jej wywiadów. W końcu jednak Małgorzata Tomaszewska takowego udzieliła i... odniosła się w nim do spraw prywatnych. Zdradziła, co tak naprawdę dzieje się w jej związku! Czy z ukochanym szykują się już do ślubu? Jej słowa mogą niektórych zaskoczyć.

Małgorzata Tomaszewska w szczerym wyznaniu nt. swojego związku

Odkąd tylko Małgorzata Tomaszewska pojawiła się w rodzimym show-biznesie, przyzwyczaiła odbiorców do tego, że nie zamierza łączyć pracy z życiem prywatnym. Tak więc, choć jest aktywna w mediach społecznościowych, niewiele wiadomo o jej sprawach osobistych. Mimo to prezenterka cieszy się ogromną popularnością, a internauci nie kryli zawodu, gdy na początku roku zwolniono ją z "Pytania na śniadanie", podobnie zresztą jak i pozostałych prowadzących.

Sprawa jednak była o tyle bardziej szokująca, że Małgorzata Tomaszewska była wówczas w zaawansowanej ciąży. Choć medialna wrzawa była całkiem spora, ona starała się unikać komentarzy, by w spokoju skupić się na powiększającej się rodzinie. Rozwiązanie nastąpiło 20 lutego tego roku, a mała Laura z miejsca zawróciła w głowie celebrytce. Warto wspomnieć, że Małgorzata Tomaszewska ma jeszcze starszego synka Enzo. Mimo iż dzieci prezenterka raczej nie ukrywa przed światem, tak swojego związku strzeże jak lwica. Nie wiadomo, kto jest wybrankiem jej serca, ani jak wygląda!

Nawet chwaląc się zaręczynami Tomaszewska nie pokazała żadnego zdjęcia z ukochanym. Tymczasem w najnowszym wywiadzie dla Pudelka zrobiła wyjątek i opowiedziała pokrótce o swojej relacji, a dokładniej o tym, czy narodziny drugiej pociechy wpłynęły jakoś na związek. 35-latka nie zamierzała ukrywać, że podobnie jak wiele par, również ona i jej partner mierzą się z gorszymi chwilami.

Przy siedmiomiesięcznej córce i siedmiolatku, który poszedł do szkoły i są różne dramaty, wzloty i upadki. Na razie musimy ogarnąć bieżącą sytuację - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.

Przy okazji Małgorzata Tomaszewska odniosła się do tematu ślubu, o który od czas zaręczyn fani niecierpliwie wypytują. Czy była gwiazda "Pytania na śniadanie" niebawem zostanie żoną? Póki co się na to nie zapowiada, bowiem jak podkreśliła, biała suknia i romantyczna ceremonia nie znajdują się u szczytu jej marzeń.

Nie szykujemy się (do ślubu - przyp. red.). I szczerze mówiąc, nawet o tym nie myślę. (...) Ja nie mam marzeń tego typu, żeby ślub, ceremonia, żeby było tak czy inaczej

Może ślub byłby dla Małgorzaty Tomaszewskiej świetną okazją, by w końcu pochwalić się ukochanym. Póki o jednak wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Myślicie, że pewnego dnia przedstawi go światu?

