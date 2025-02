Małgorzata Rozenek słynie ze swojej regularnej aktywności na Instagramie, na którym chętnie zamieszcza nie tylko swoje zdjęcia, ale także urocze, rodzinne kadry, na których nie brakuje również jej czworonożnych pupili. Tym razem jednak możemy zobaczyć fotki wykonane przez paparazzi, kiedy to gwiazda TVN wybrała się na spacer ze swoim pieskiem. Zobaczcie, jak prezentuje się w codziennej odsłonie. Na uwagę zasługuje również jej stylizacja, a zwłaszcza modna (i droga) torebka.

Małgorzta Rozenek słynie ze swojej ogromnej miłości do zwierząt

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat znana jest ze swojej ogromnej miłości do zwierząt, zwłaszcza psów. W jej domu zawsze obecne były czworonogi, które traktuje jak pełnoprawnych członków rodziny. Obecnie opiekuje się czterema psami: buldogiem angielskim Georgem, buldożkami francuskimi Lili i Sisi oraz bassetem Williamem.

William, najmłodszy z gromadki, dołączył do rodziny Majdanów półtora roku temu. Jego żywiołowy charakter i ciekawość świata wyróżniają go spośród pozostałych psów, które preferują spokojny wypoczynek w domu. Małgorzata często zabiera Williama na spacery i wspólne wyjścia, podczas których basset przyciąga uwagę przechodniów.

Małgorzata Rozenek przyznaje, że psy są dla niej źródłem spokoju i radości. Często podkreśla, że obecność czworonogów działa na nią uspokajająco i pomaga w codziennym życiu. Jej miłość do zwierząt przejawia się nie tylko w opiece nad własnymi pupilami, ale także w aktywnym promowaniu pomocy zwierzętom.

Warto dodać, że Rozenek-Majdan od najmłodszych lat otoczona była psami różnych ras, co ukształtowało jej empatię i zaangażowanie w sprawy zwierząt. Jej dom zawsze był pełen czworonożnych przyjaciół, a każdy z nich zajmuje w jej sercu szczególne miejsce.

Tak Małgorzata Rozenek wygląda na co dzień. Zdjęcia paparazzi

Ostatnio paparazzi spotkali Małgorzatę Rozenek na jednej z warszawskich ulic. Gwiazda spacerowała ze swoim czworonożnym pupilem, a my patrzymy na jej look. Nawet na co dzień gwiazda wybiera nienaganne i modne stylizacje. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

1 z 5 Małgorzata Rozenek i jej czworonożny przyjaciel William ostatnio spotkali na swojej drodze paparazzi. Gwiazda TVN jednak nie wiedziała, że ktoś robi jej zdjęcia. 2 z 5 Małgorzata Rozenek na spacer ze swoim pieskiem wybrała białą koszulę, na którą założyła czarny sweterek, brązową pikowaną kurtkę oraz bardzo modne szerokie spodnie. Całą stylizację uzupełniła modnym (i drogim) dodatkiem, a mowa o torebce. Prezenterka zdecydowała się bowiem na model od Prady, który nie należy do najtańszych. Aby mieć taką torebkę w swojej garderobie trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 14 tys. złotych. 3 z 5 Patrząc na zdjęcia wykonane przez paparazzi widać, że William to bardzo ciekawy świata piesek, który chętnie "prowadzi" swoją panią podczas spaceru. 4 z 5 Gwiazda nie wiedząc, że paparazzi robią jej zdjęcia, zaprezentowała też szeroki wachlarz min. 5 z 5 Po wspólnym spacerze z czworonogiem Małgorzata Rozenek bezpiecznie ulokowała swojego pupila w aucie i odjechała. Lubicie takie naturalne ujęcia gwiazd z ich codziennego życia?

