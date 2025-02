Najnowszy wywiad z Dodą na YouTubie w ramach jej programu "Naga prawda czy naga Doda?" odbija się szerokim echem w mediach. Gwiazda odniosła się w nim m.in. do wypowiedzi Radosława Majdana, który odmówił udziału w filmie o jej życiu. Padły naprawdę ostre słowa. Co na to Radek? Czy jego nowe nagranie można traktować jako kontrę?

Doda miażdży Radka Majdana, oberwało się również Małgorzacie Rozenek

W programie "Naga prawda czy naga Doda" na YouTubie artystka poruszyła kilka tematów, o których do tej pory wolała nie mówić. W trakcie wywiadu z gwiazdą pokazano jej m.in. wypowiedź Radka Majdana, który nie chce wziąć udziału w filmie dokumentalnym o Dodzie, nazywając go "cyrkiem".

Na pewno nie, zdecydowanie, dostałem propozycję, ale nie chcę uczestniczyć w cyrku powiedział w rozmowie z Party.pl Majdan.

Doda w najnowszym wywiadzie ostro mu odpowiedziała:

Słszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że jest za późno, ponieważ Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! zakpiła Doda.

Czy Majdan przejął się słowami byłej żony?

Radek Majdan zachwyca się synem

Radosław Majdan rzeczywiście rzadko kiedy mówi o swojej przeszłości, zwłaszcza o związkach. Czy dotarła do niego nowa wypowiedź Dody, tego nie wiadomo. Obecnie piłkarz wraz z rodziną są na nartach! Co więcej, jego ukochany syn, Henio, po raz pierwszy spróbował tego sportu! Majda nie ukrywa wzruszenia:

Jest to niewątpliwie wzruszający moment dla rodzica, kiedy Twoje dziecko pierwszy raz zakłada narty i radzi sobie tak świetnie, że myślisz mój sportowiec, moje geny! pisze mąż Małgorzaty Rozenek

Zobaczcie sami!

Szczegóły filmu o Dodzie. Kiedy premiera?

W 2025 roku na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje miniserial dokumentalny zatytułowany, poświęcony życiu i karierze Doroty "Dody" Rabczewskiej. Produkcja, stworzona przez Papaya Films, przedstawi burzliwe związki artystki, jej emocjonalne rozstania oraz liczne konflikty z mediami i innymi celebrytami. Widzowie będą mieli okazję poznać nieznane dotąd aspekty życia Dody, zarówno zawodowego, jak i prywatnego.

Podczas wydarzenia Amazon Prime w grudniu 2024 roku, Doda ogłosiła, że planuje zakończyć swoją karierę artystyczną, aby skupić się na życiu prywatnym. Wokalistka rozpoczęła swoją działalność sceniczną w wieku 13 lat i po wielu latach intensywnej pracy pragnie teraz poświęcić więcej czasu sobie. Film dokumentalny ma być jej "ikonicznym" pożegnaniem ze sceną, ukazującym prawdziwą historię oraz kulisy polskiego show-biznesu.

Jak mówiła w wywiadzie dla Party.pl do udziału zaprosiła wiele gwiazd polskiego show-biznesu, ale i swoich byłych partnerów, zaznaczając, że nie chce mieć wpływu na to, co mówią.

Program "Naga prawa czy naga Doda" był połączony z akcją na rzecz fundacji "Twarze Depresji" i ich program pomocy dla dzieci i młodzieży. W trakcie trwania show można było wpłacać pieniądze na konto organizacji.