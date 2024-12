Oboje od lat królują na językach, a sama Małgosia Rozenek nazwała ich kiedyś "polskimi Beckhamami". Majdanowie tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie i sami chętnie dzielą się urywkami z życia prywatnego na forum. Na ich profilach instagramowych często przewijają się także dzieci - dwóch synów z poprzedniego małżeństwa "Małgoni", a także 4-letni Henio, którego doczekała się z byłym piłkarzem. Teraz wyszło na jaw, jakie krocie rodzice wydają na chłopca.

Reklama

Nie spodziewałam się, ile Radek Majdan i Małgorzata Rozenek wydają na synka

Małgorzata Rozenek największą rozpoznawalność zawdzięcza programowi "Perfekcyjna pani domu", z którym do dziś jest kojarzona. Zobaczyć mogliśmy ją również w "Projekt Lady" i przez chwilę nawet współprowadziła "Dzień Dobry TVN". Lista jej doświadczenia zawodowego jest jednak znacznie dłuższa, ale nie tylko ona budzi zaciekawienie w opinii publicznej. Fani chętnie zgłębiają ciekawostki z życia prywatnego celebrytki, którym zresztą ona sama ochoczo chwali się w mediach społecznościowych.

W 2016 roku Małgosia Rozenek poślubiła Radosława Majdana, z którym doczekała się 4-letniego dziś syna Henia. 46-latka ma jednak jeszcze dwóch synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem - 18-letniego Stanisława i 14-letniego Tadeusza. Najstarszy z nich jakiś czas temu wyfrunął z gniazda, udając się na studia do Francji. Młodszy również coraz odważniej kroczy własnymi ścieżkami, a ostatnio wyszło na jaw, że dostał się na roczną międzyszkolną wymianę do Stanów Zjednoczonych. Małgorzata i Radosław poświęcają więc obecnie swoją uwagę głównie małemu Heniowi, o którego przyszłość i edukację już zaczęli intensywnie dbać. Wydają na to ogromne pieniądze!

Instagram/m_rozenek

4-latek uczęszcza właśnie drugi rok do przedszkola na warszawskim Mokotowie, ale nie byle jakiego, bo niezwykle prestiżowego i... kosztownego. W tym samym swoje początki w edukacji mieli jego starsi bracia, a tuż obok znajduje się francuska szkoła, do której później chodzili. Portal Plotek ustalił, że Małgosia i Radosław wydają na przedszkole Henia niemałą fortunę, bo aż 28 tysięcy złotych rocznie, co daje średnio 2,3 tysiące miesięcznie!

W niedawnej rozmowie dla Świata Gwiazd celebrytka zdradziła, że przyszłość synka jest dla niej sprawą nadrzędną, dlatego nie zamierza oszczędzać na jego edukacji.

Niezależnie od tego, co się wydarzy z moją przyszłością zawodową czy z przyszłością jego taty, wiemy, że jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa w kontekście moich dzieci, jest już zabezpieczona

Majdanowie nie wydają jednak tak ogromnej sumy tylko na to, by Henio przez kilka godzin mógł się bawić z kolegami i koleżankami. W placówce chłopiec ma szansę nauczyć się aż trzech języków, grać na skrzypcach czy trenować taniec hiszpański.

Wygląda na to, że 4-latek ma spore szanse na to, by w kolejnych latach podążyć śladem starszych braci i rozpocząć dalszą naukę w szkole francuskiej.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z nietęgimi minami mkną do restauracji. Paparazzi wszystko uwiecznili