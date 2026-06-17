Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" stara się być aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie pochwaliła się wnętrzami w swoim domu:

Już dawno chciałam Wam pokazać to cudo.

Michał i Ada z "Rolnik szuka żony" mieszkają na Podlasiu

Michał z "Rolnik szuka żony" i Ada wzięli ślub w lipcu 2023 roku. Ich programowa historia jest niezwykła, ponieważ gdy Marta Manowska przyniosła skrzyneczkę z listami, to rolnik już wtedy wylosował jeden list na ślepo i postanowił bez względu na wszystko zaprosić do programu jego autorkę. Okazało się, że był to list Ady i to właśnie jej oświadczył się w finale, a niedługo później sformalizowali swój związek.

Widzowie niezmiennie są zainteresowani tym, co słychać u Ady i Michała z "Rolnik szuka żony". Para przez długi czas nie była aktywna w mediach społecznościowych, aż w 2025 roku żona rolnika musiała przerwać milczenie i uspokoić wszystkich, że w jej małżeństwie jest wszystko w porządku: "U nas wszystko dobrze! Kochamy się, doceniamy każdy dzień i wspieramy się nawzajem".

Ada i Michał po tym, jak poznali się w "Rolnik szuka żony" zamieszkali razem w domu rodziców rolnika.

Mieszkamy razem z rodzicami i moją siostrą mówił kiedyś Michał w wywiadzie dla Pytania na śniadanie.

Ada z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na przeprowadzę z miasto. Początkowo nie ukrywała:

Na początku było mi ciężko, bo wiadomo, że każdy dom ma jakieś swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki, myślę, że do tego musiałam się przyzwyczaić i odnaleźć.

Tak mieszkają Ada i Michał z "Rolnik szuka żony"

Michał i Ada z "Rolnik szuka żony" mieszkają w pięknym przestronnym domu na Podlasiu, gdzie znajduje się również gospodarstwo rodzinne Michała. Ada bardzo dobrze odnalazła się w nowym miejscu zamieszkania. Młodzi mają kawałek lokum tylko dla siebie.

Dużo przestrzeni przede wszystkim, to jest duży plus. I zwierzęta, i przestrzeń, i zieleń... wymieniała Ada w wywiadzie dla Pytania na śniadanie.

Tym, jak obecnie wygląda ich dom, Ada dzieli się od czasu do czasu w mediach społecznościowych. Niedawno zdecydowali się na zmianę w salonie, gdzie znajduje się także część jadalniana.

Salon Ady i Michała jest przestronny i utrzymany w jasnej kolorystyce. Doświetlają go ogromne okna z widokiem na ogród, w którym można odpocząć. Niedawno żona rolnika postanowiła wprowadzić lekką zmianę i zagospodarować pustą ścianę, która znajdowała się za stołem:

Już dawno chciałam pokazać wam to cudo czyli drewnianą mapę świata!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

We vlogach publikowanych przez Adę z "Rolnik szuka żony" na Instagramie można również zobaczyć, jak wygląda ich łazienka. Widać, że również jest zachowana w minimalistycznym stylu. Dużą jej część zajmuje przeszklony prysznic oraz duże okrągłe lustro.

Dom, w którym mieszkają Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" zbudowany jest z czerwonej cegły, a otacza go piękny, kwiatowy ogród. O ich domu było głośno w 2021 roku, za sprawą mamy rolnika, która przystroiła podwórko na święta w prawie osiemdziesiąt tysięcy ledowych światełek. Niektóre wnętrza widzowie doskonale pamiętają z odcinków "Rolnik szuka żony".

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: