Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek w historii programu. Po zakończeniu przygody w programie została influencerką i mamą na pełny etat. Teraz postanowiła o sobie przypomnieć i odpowiedziała na kilka pytań od swoich obserwatorów. Jedno z nich dotyczyło jej kontaktów z uczestnikami. Teraz to ujawniła...

Widzowie "Rolnik szuka żony" często zakładają, że po finale między uczestnikami zostaje coś więcej niż tylko wspólne wspomnienia z planu. Jak wiadomo, niektórzy uczestnicy jakiś czas po zakończeniu przygody z programem przyjaźnią się, jak chociażby Kamila, Elżbieta i Stanisław czy Blanka i Sara, kandydatki Artura z 10. edycji. Tymczasem Anna Bardowska postawiła sprawę jasno. Po latach jej relacje z innymi osobami z programu są raczej symboliczne niż koleżeńskie.

W odpowiedzi na pytanie o przyjaźnie przyznała, że utrzymuje kontakt w ograniczonym zakresie. Zamiast regularnych spotkań czy dłuższych rozmów są przede wszystkim obserwacje w mediach społecznościowych i życzliwość okazywana z dystansu. Jak wyjaśniła, powód jest bardzo codzienny... mieszkają daleko od siebie, a każdy ma swoje sprawy i obowiązki.

Prawie z nikim. Bardziej bym powiedziała, że obserwuję kilka osób. Lubię, ale przez ekran. Mieszkamy od siebie daleko, każdy ma swoje sprawy, swoje obowiązki - wyznała Bardowska.

Anna Bardowska z "Rolnika" już niebawem będzie miała okazję do świętowania

Anna Bardowska popularność zdobyła w 2. edycji "Rolnik szuka żony" emitowanej w 2015 roku, gdy wysłała list i pojawiła się w gospodarstwie Grzegorza Bardowskiego. Ich relacja potoczyła się poza programem, a dziś są małżeństwem, wspólnie prowadzą gospodarstwo i wychowują dwoje dzieci: Liwię i Jasia.

Para nie ma zbyt wiele wolnego czasu, a ich grafiki są zajęte nie tylko przez codzienną pracę na gospodarstwie. Anna jest aktywna na Instagramie, a Grzegorz częściej pokazuje się w materiałach na YouTube. Żona rolnika przyznała, że rzadko znajduje czas dla siebie, ale w najbliższym czasie to się zmieni.

W ich kalendarzu zbliża się ważna data. 16 kwietnia Anna i Grzegorz Bardowscy będą świętować 10. rocznicę ślubu, a influencerka zdradziła, że mają w planach wyjazd.

