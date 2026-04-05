Wielki dzień dla fanów produkcji „Rolnik szuka żony”. Zbliża się 13. edycja popularnego programu, a wraz z nią nowi uczestnicy. W Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia Telewizja Polska pokazała odcinek „zero”. O godzinie 22:15 na TVP widzowie poznali ośmioro bohaterów najnowszej odsłony show. Co dziś o nich wiemy? Są w różnym wieku, od 21 do 57 lat, żyją na wsi, mają już hektary, a teraz szukają prawdziwej miłości. W gronie znalazły się dwie kobiety. W finale zobaczymy szóstkę, która otrzyma najwięcej listów od kandydatów.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Agata z Podlasia szuka męża po stracie

Jedną z uczestniczek 13. edycji „Rolnik szuka żony” jest pochodząca z Podlasia Agata. Cztery lata temu rolniczka przeżyła osobistą tragedię, gdy zmarł jej mąż. Dziś 57-latka wspólnie z synem prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. Po śmierci ukochanego zmniejszyła powierzchnię, ale nie zamierzała całkowicie z niej rezygnować.

Wreszcie poczuła, że jest gotowa na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Dlatego postanowiła poszukać miłości w programie TVP. Chciałaby poznać mężczyznę kulturalnego, otwartego na partnerską relację, któremu mogłaby zaufać. Nie zaszkodzi odrobina temperamentu, ale liczy się odpowiedzialność, serdeczność i ciepło. Najlepiej w wieku 50-62 lata. Agata ma mnóstwo energii. Wykorzystuje ją na zajęciach zumby, podczas tańca i spotkań z przyjaciółkami.

Jesteś dojrzałym, zaradnym mężczyzną, który nie chce już wracać do pustego domu, a widząc Agatę pomyślałeś, że to właśnie ona mogłaby wnieść do Twojego życia zupełnie nową energię? Posłuchaj intuicji - wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „AGATA”

Oto nowi uczestnicy 13. edycji "Rolnik szuka żony". Będzie się działo mat. prasowe

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Mariusz to strażak z małopolski

Na drugim końcu Polski swoim gospodarstwem rządzi 29-letni Mariusz. To dobrze zbudowany, całkiem wysoki mężczyzna, który od dziecka był zafascynowany tym, co dzieje się na wsi. Ale rola to nie wszystko. Niebieskooki uczestnik w wieku 11 lat wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzisiaj jest już aktywnym strażakiem.

Wolny czas Mariusz spędza, grając w kręgle, bilard i chodząc na spacery. Na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Choć przeżył kilka związków, nie zaiskrzyło i jest singlem od dwóch lat. Szuka partnerki z poczuciem humoru, wytrwałej, najlepiej brunetki.

Może to właśnie Ciebie szuka? Mariusz zrobił pierwszy krok, teraz wszystko jest już tylko w Twoich rękach. Wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „MARIUSZ”.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Wiktor to wrażliwiec

Z Małopolski pochodzi także 31-letni Wiktor. Z poprzednim wspomnianym uczestnikiem łączy go nie tylko region, ale także pasja. Wiktor pełni funkcję Naczelnika Straży Pożarnej. Gospodarstwo prowadzi razem z rodzicami. Rodzina skupia się na hodowli bydła i owiec. Kontakt ze zwierzętami sprawił, że stał się wrażliwym i dobrym mężczyzną.

Wiktor nie mógłby przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Nic dziwnego, że rodzice są z niego dumni. 31-latek chciałby poznać dziewczynę ceniącą naturalność, poczucie humoru i poważnie podchodzącą do życia. Nie toleruje palenia papierosów.

Słuchając Wiktora poczułaś, że chciałabyś go poznać i przekonać się czy mogłoby Was połączyć coś więcej? To nie może być przypadek! Wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „WIKTOR” i poczekaj na to, co przyniesie Wam los.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. 21-letnia Justyna czuje, że jest już gotowa na związek

Kolejna uczestniczka 13. edycji „Rolnik szuka żony” to Justyna. Najmłodsza bohaterka programu Telewizji Polskiej od najmłodszych lat uważnie śledziła wszystko, co dzieje się na gospodarstwie rodziców. Teraz ma już własną ziemię, na której prowadzi hodowlę trzody chlewnej. Cały czas pomaga też rodzicom.

Justyna widzi się jako „mieszankę burzy i spokoju”. Ważną osobą w jej życiu jest siostra Ewa. 21-latka jest gotowa na poważny związek. Interesuje ją mężczyzna wysoki, szczery, zaangażowany, ambitny i konkretny. Najlepiej w wieku od 19 do 23 lat.

Jeśli pragniesz dokładnie tego samego, wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „JUSTYNA”

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Łukasz łączy pracę w gospodarstwie z informatyką

37-letni Łukasz zajmuje się gospodarstwem przy Słowińskim Parku Narodowym od trzech lat. Nowy uczestnik 13. edycji „Rolnik szuka żony” nie trudni się tylko rolą. Z wykształcenia jest informatykiem. Na swojej ziemi hoduje bydło szkockie i uprawia ekologiczne warzywa. Planuje zautomatyzować rolnictwo, korzystając ze swojego doświadczenia naukowego.

Od najmłodszych lat Łukasz zajmuje się sportem. Gra w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, a także uprawia strzelanie z łuku, karate oraz jeździ na snowboardzie. Nie ukrywa, że jest po bolesnym rozstaniu, ale nadal marzy o miłości, ponieważ - jak sam mówi - nadal jest marzycielem. Chciałby poznać dbającą o zdrowie, aktywną i inteligentną kobietę o pozytywnym podejściu do życia.

Jeśli Łukasz zrobił na Tobie wrażenie i słuchając jego słów zrobiło Ci się ciepło na sercu, wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „ŁUKASZ”. Może będzie to początek pięknej historii.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Dawid musiał szybko dorosnąć

Mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim, 30-letni Dawid szybko musiał zacząć twardo stąpać po ziemi. Uczestnik stracił ojca w wieku 21 lat. Młody mężczyzna wziął na siebie odpowiedzialność za gospodarstwo i stanął na czele rodziny. Dawid ma 100 hektarów, na których uprawia kukurydzę i zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Może liczyć na wsparcie mamy i przyjaciela.

W wolnym czasie uczestnik ogląda filmy przyrodnicze, ogląda piłkę nożną i chodzi na ryby. Regularnie spotyka się też z przyjaciółmi, z którymi gra w gry planszowe. Interesuje go kobieta, która zadbałaby o jego serce. Szuka osoby, na którą mógłby liczyć w trudnych momentach, i z którą cieszyłby się z małych rzeczy. Jest wyrozumiały, bo wie, że życie pisze różne scenariusze.

Uśmiech Dawida sprawił, że ujrzałaś w nim mężczyznę swojego życia? Nie zastanawiaj się dłużej, wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „DAWID”.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Piotr szuka pierwszego poważnego związku

Piotr wspólnie z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo na Mazowszu. 32-latek od zawsze kochał ogrodnictwo. Praca na roli daje mu spełnienie i szczęście. Jak dotąd mężczyzna nigdy nie był w poważnym związku. Za wzór uważa swoich rodziców. Teraz chciałby znaleźć prawdziwą miłość.

W szczerym wyznaniu Piotr przyznaje, że jest nieśmiały. Dlatego niełatwo mu postawić pierwszy krok w nawiązywaniu relacji. Uważa się za odpowiedzialnego faceta, który może zapewnić kobiecie poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie. Wygląd jest na drugim miejscu. Interesuje go dobre serce oraz wiek od 24 do 32 lat.

Jeżeli tak samo jak Piotr marzysz o własnej rodzinie z kimś, przy kim poczujesz się wreszcie pewnie i bezpiecznie - pójdź za głosem serca! Wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „PIOTR”.

Warto przypomnieć, że niedawno widzieliśmy zapowiedź 13. edycji „Rolnik szuka żony”, która wywołała spore zamieszanie w mediach społecznościowych ze względu na dwie uczestniczki.

Oto uczestnicy 13. edycji „Rolnik szuka żony”. Karol to rolnik z artystyczną duszą

Listę nowych uczestników 13. edycji „Rolnik szuka żony” zamyka Karol. 27-latek dobrze radzi sobie w hodowli bydła i uprawie zboża, buraków cukrowych oraz roślin motylkowych. Jako 15-latek zaczął grać na trąbce. Dzisiaj należy też do Straży Pożarnej. Jak dotąd był w poważnym związku, który skończył się trzy lata temu.

Karol ma nadzieję, że właśnie udział w „Rolnik szuka żony” da mu szansę na poznanie ukochanej. Chciałby związać się z kobietą ambitną, najwyżej pięć lat młodszą lub starszą, z którą zbudowałby relację opartą na wzajemnym szacunku, wsparciu, szczerości i rozmowach.

Nie boisz się życia na gospodarstwie i poczułaś, że Karol jest osobą, dla której mogłabyś zmienić swoje całe życie? Odważ się i zawalcz o swoje szczęście - wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, U.P. 121, 02-741 Warszawa, z dopiskiem „KAROL”

