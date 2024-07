Już jesienią na antenie TVP pojawi się kolejna edycja uwielbianego przez widzów programu "The Voice". Od pierwszej edycji w show zaszły spore zmiany, począwszy od jury, kończąc na prowadzących. Choć na początku nie wierzono, że format ma szansę odnieść sukces, to z czasem stał się jednym z najczęściej komentowanych talent-show w Polsce. Do września zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz jedna z gwiazd zapowiedziała, że nie pojawi się w odcinkach na żywo. Przypomnijmy: Kolejna gwiazda żegna się z "The Voice"

Dziś w "Pytaniu na śniadanie" pojawili się wszyscy trenerzy nadchodzącej edycji, dzięki czemu ucięte zostały wszystkie spekulacje dotyczące tego, kto zasiądzie na czerwonym fotelu. Teraz możemy potwierdzić, że w jury na pewno znajdą się: Justyna Steczkowska, Baron i Tomson z Afromental, Marek Piekarczyk oraz Edyta Górniak. Diwa polskiej sceny zdecydowała się na powrót do programu po przerwie, zastępując Marię Sadowską.

Nie możemy się doczekać wrześniowych odcinków, a wy?

