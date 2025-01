„The Voice” to międzynarodowy fenomen w świecie programów muzycznych. Jego celem jest odkrywanie utalentowanych wokalistów, którzy rywalizują o tytuł najlepszego głosu. Nie tylko w Polsce program cieszy się ogromną popularnością, ale także w wielu innych krajach. Tym razem media obiegła informacja o wielkich zmianach w amerykańskiej wersji muzycznego show.

Reklama

Zmiany w jury "The Voice"

John Legend i Adam Levine, znani z wcześniejszych edycji, ponownie dołączą do jury "The Voice"! Ich powrót cieszy fanów, którzy od dawna tęsknili za ich charyzmą, muzyczną wiedzą i unikalnym podejściem do uczestników. Adam Levine, który był jednym z pierwszych trenerów programu, jest szczególnie wyczekiwany przez widzów, dla których jego komentarze stały się symbolem pierwszych sezonów show.

Wśród nowości uwagę zwraca debiut Kelsea Ballerini, która zastąpi jedną z dotychczasowych trenerek. Kelsea, znana z sukcesów na scenie muzyki country, wniesie do programu świeże spojrzenie oraz ogromne doświadczenie w pracy z młodymi artystami. Jej obecność to także odpowiedź na rosnącą popularność gatunku country wśród widzów „The Voice”.

Czwartym członkiem jury pozostaje Michael Bublé, który po raz kolejny zasiądzie w charakterystycznym czerwonym fotelu. Jego ciepła osobowość i profesjonalizm zdobyły uznanie zarówno uczestników, jak i publiczności. Jego doświadczenie w różnych gatunkach muzycznych sprawia, że potrafi dostrzec potencjał w każdym uczestniku, niezależnie od stylu, który reprezentuje.

Zmiany w składzie jury są częścią strategii producentów, którzy chcą odświeżyć format i przyciągnąć nowych widzów. Program od lat cieszy się ogromną popularnością, a różnorodność trenerów sprawia, że każdy sezon jest wyjątkowy. Powroty i nowości mają na celu nie tylko utrzymanie wysokiej oglądalności, ale także zapewnienie widzom jeszcze większych emocji i inspiracji.

Kiedy premiera 27. sezonu "The Voice"?

Pierwszy odcinek nowej edycji zaplanowano na 3 lutego 2025 roku. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko niezwykłych występów uczestników, ale także dynamicznych interakcji między trenerami, którzy z pewnością zaskoczą nowymi pomysłami i nietuzinkowym podejściem do współpracy.

Czy nowa energia w jury pozwoli odkryć kolejny wielki talent? Tego dowiemy się już wkrótce!

Reklama

Zobacz także: Kim jest Anna Iwanek, zwyciężczyni 15. edycji programu The Voice of Poland? Jest autorką znanego hitu