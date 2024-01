"The Voice Senior" to uwielbiany program, w którym osoby po ukończeniu 60. roku życia mogą zaprezentować swój wokalny talent. Tak było w przypadku Pana Wojciecha Strzeleckiego, doświadczonego wokalisty Teatru Wielkiego w Łodzi, który pojawił się w minionym odcinku show. Widzowie byli zachwyceni występem Pana Wojciecha, a jury? Zobaczcie, dlaczego nie pozwolili mu uczestniczyć w dalszych etapach programu.

Jury "The Voice Senior" w ogniu krytyki

W sobotni wieczór widzowie TVP mogli poznać wybitnego śpiewaka operowego Wojciecha Strzeleckiego, który zaprezentował się przed jury "The Voice Senior" w składzie: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik. Wokalista przepięknie zaśpiewał piosenkę "Angels", a fotele trenerów... nawet nie drgnęły! Żaden z jurorów nie odwrócił swojego fotela i tym samym nie wybrał Pana Wojciecha do swojej drużyny. Niesamowite było to, co stało się później!

Po zakończonym występie Pana Wojciecha Strzeleckiego jury poprosiło go, aby opowiedział coś o sobie oraz żeby ponownie zaśpiewał wybrany przez siebie utwór. Trenerzy byli zaskoczeni! Wyraźnie poczuli się nieswojo i "bili się w pierś" za to, że nie poznali się na talencie Strzeleckiego.

Biję się w piersi. To był wypadek przy pracy - wyznał poruszony Tomasz Szczepanik.

Natasza Młudzik, Jan Bogacz / TVP

Niestety zasady programu są wszystkim znane i nie pozwalają na nagłe zmiany zdania trenerów. Jedyne co im pozostało to zaprosić wybitnego śpiewaka operowego do kolejnej edycji programu.

Mate prasowy The Voice Senior TVP

Po emisji odcinka w komentarzach zawrzało. Fani nie zostawili na jurorach "The Voice Senior" suchej nitki.

Totalnie niesprawiedliwy werdykt! Szok

To chyba jakaś ustawka, to niemożliwe

Odrzucić taki talent to wstyd i hańba

Program właśnie stracił prawdziwą perłę wokalna. Pan Wojciech śpiewa genialnie, zjawiskowo, po jego występie z mojej strony stokrotne owacje na stojąco. Nie rozumiem decyzji jury, to smutne. Jestem szczerze załamany.

Panie Wojtku, mógłby Pan wygrać ten program bez dwóch zdań - burzą się widzowie.

Niestety w obecnej edycji nie zobaczymy Pana Wojciecha. Pozostaje nam wierzyć, że przyjmie zaproszenie do kolejnej odsłony programu i wtedy wówczas jury da szansę wybitnemu wokaliście.

A Wy, co myślicie o tym werdykcie?

