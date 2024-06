Dobra wiadomość dla fanów muzycznych talent show. Niedługo w Polsce pojawi się kolejny format, w którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności. Mowa o polskim odpowiedniku amerykańskiego programu, czyli „Nowe rozdanie: Rhythm + Flow Polska”. Wybrano już skład jury.

Reklama

Nowy talent show na polskim Netfliksie

W poniedziałek, 17 czerwca pojawiły się pierwsze informacje o nowym muzycznym talent show, który pojawi się na Netfliksie. W jury zobaczymy jednych z najpopularniejszych raperów i raperek w Polsce: Dziarmę, Sokoła oraz Bedoesa 2115. To oni będą oceniali uczestników.

Amerykańska edycja programu szybko zaczęła cieszyć się dużą popularnością. Za oceanem w skład jury weszli Chance the Rapper, Cardi B oraz T.I. Produkcja została dobrze przyjęta również we Francji oraz we Włoszech.

Początkujący raperzy będą walczyli o tytuł największej gwiazdy rapu w Polsce oraz nagrodę pieniężną. Wpis opublikowany przez Netfliksa wskazuje na to, że casting już ruszył.

Bedoes 2115

Bedoes 2115, Dziarma i Sokół – na co dzień zupełnie różni, tym razem wspólnie szukają rapowych talentów. Castingi do programu „Nowe rozdanie: Rhythm + Flow Polska” trwają – czytamy.

Wielki zaszczyt, bardzo dziękuję za zaufanie. Od siebie dodam, że mam olbrzymią nadzieję, że ten program będzie naprawdę mógł odmienić komuś życie na lepsze poprzez ukazanie jego talentu światu. Powodzenia wszystkim na castingach, widzimy się – napisał Bedoes 2115.

Będziemy szukać osób wyjątkowych. To nie będzie program o nas, tylko o was – przekazał Sokół.

Co myślicie o tym pomyśle? Jak na razie nie wiemy, kiedy dokładnie talent show pojawi się na platformie streamingowej.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wiadomo, co dalej ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Jest decyzja ws. uwielbianego show