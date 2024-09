Program "Must be the Music" już od lat nie jest emitowany, a fani tęsknią za muzyczną produkcją. Na całe szczęście już niebawem ponownie widzowie będą mieli okazję obejrzeć show. Skład jury jest już znany i niestety zabrakło w nim Elżbiety Zapendowskiej, która odmówiła udziału ze względów zdrowotnych. Jednak trenerka wokalna pokusiła się o ocenę obecnego składu jurorskiego. Powiało chłodem?

Reklama

Elżbieta Zapendowska surowo o Szroeder i Kwiatkowskim w "Must Be The Music"

Program "Must be the Music" powróci już na początku 2025 roku. Znani są już prowadzący oraz skład jury. Po 8 latach nieobecności programu na antenie wiele się wydarzyło i poczynania uczestników będą oceniać: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Prowadzącymi zostali natomiast Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski. Widzowie zapewne żałują, że w programie nie zobaczą Elżbiety Zapendowskiej, która właśnie skomentowała zmiany w "Must be the Music".

W rozmowie z "Faktem" Zapendowska przyznała, że nie podoba jej się dobór jurorów:

Głupio mi się wypowiadać, bo to będzie porównywanie do nas, starego jury, ale powiem krótko, to słabe jury. Jedynie Karpiel-Bułecka mi tu pasuje. To świetny kompozytor, wokalista, instrumentalista. On jest trafiony. Co do reszty... Mam wątpliwości, ale zobaczymy w praniu

Co więcej, Elżbieta Zapendowska uznała, że Natalia Szroeder oraz Dawid Kwiatkowski mogą nie być wystarczająco kompetentni. Zdaniem trenerki wokalnej sami wciąż doszkalają swój warsztat, więc nie powinni oceniać innych.

Słabiutko to widzę, chyba nie chciało im się szukać. Przecież Dawid i Natalia sami walczą o swoich słuchaczy i wciąż się uczą, trudno więc powiedzieć, że będą kreować nowe gwiazdy - powiedziała wprost Zapendowska.

Co ciekawe, Dawid Kwiatkowski miał okazję sprawdzić się w roli jurora podczas kilku edycji "The Voice Kids". Wówczas fani byli zachwyceni i doceniali jego warsztat. Myślicie, że Elżbieta Zapendowska zbyt surowo oceniła młodszych wokalistów? Miejmy nadzieję, że jednak sprawdzą się w roli jurorów w programie "Must be the Music".

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Polsat wydał oświadczenie ws. hitowego show! Przez powódź zmieniają plany