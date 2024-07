Jesienią na antenie TVP2 już po raz piąty zobaczymy The Voice of Poland. Muzyczne show cieszy się sporo popularnością, a skład jurorski programu od zawsze budzi wiele emocji. Ostatnio nasiliły się spekulacje, że w kolejnej edycji zabraknie Justyny Steczkowskiej. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska odchodzi z The Voice? Mamy oficjalny komentarz

Wszystko wskazuje na to, że skład jurorski rzeczywiście czekają ogromne roszady. Kilka dni temu jedna z gazet donosiła, że z programu odchodzi Marek Piekarczyk. Dziś natomiast swoją decyzję o opuszczeniu show zakomunikowała Maria Sadowska. Wokalistka tłumaczy, że jej solowe projekty związane z muzyką oraz filmem uniemożliwią jej udział w The Voice. Sadowska wystąpiła w dwóch edycjach programu.



Do tej pory godziłam prace nad scenariuszami ze zobowiązaniami wynikającymi z promocji płyty, koncertów, czy pracy na planie „The Voice of Poland”. Niestety wiem już, że w kolejnym sezonie nie uda mi się wszystkiego pogodzić i z przykrością muszę zrezygnować z funkcji trenera w nadchodzącej edycji - czytamy na Facebooku Marii.

Na giełdzie nazwisk od kilku tygodni już trwają spekulacje, kogo jesienią zobaczymy w fotelu jurorskim. Wymienia się m.in. Halinę Mlynkovą, Sylwię Grzeszczak i... Edytę Górniak.

