Show "The Voice of Poland" emitowane jest na stacji TVP 2 od 2011 roku. Na przestrzeni lat fani mogli obserwować wiele zmian personalnych związanych ze składem jury jak i prowadzących. W najnowszym sezonie show również nie zabraknie nowych twarzy. Jedną z nich będzie ta powracającego po latach prowadzącego programu.

Reklama

Maciej Musiał powraca do "The Voice of Poland"

Fanów show "The Voice of Poland" czekają niemałe zmiany. W tym sezonie muzycznego programu nie zabraknie emocji związanych z nowym składem jury, a także nowym miejscem nagrań programu. W nowej edycji trenerami będą: Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach, Lanberry.

Nowa edycja 'The Voice of Poland' będzie różnić się od poprzednich. Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - poinformował jakiś czas temu Pudelek.pl

Zobacz także: Maciej Musiał przyłapany ze śliczną blondynką. Paparazzi uchwycili szczegóły

Paweł Wodzyński/East News

Jak widać, w tym sezonie nie zabraknie także powrotów do programu. Michał Szpak wraca po 3 latach nieobecności w show. W "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono również nowego prowadzącego najnowszej edycji "The Voice of Poland". Jest to znany aktor i uczestnik ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Maciej Musiał. Maciej również po latach zdecydował się na wielki powrót do formatu TVP. Aktor był prowadzących w latach 2013–2020. Teraz po ponad czteroletniej przerwie fani znowu zobaczą go na ekranach w muzycznym show.

Z czystą przyjemnością stanę na scenie Voice'a raz jeszcze i mam nadzieje ze uda mi się zrobić wszystko, żeby ten program był najlepszy - skomentował Maciej Musiał.

Słuchajcie, wracam do 'The Voice of Poland' jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie Voice'a raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy - wyjawił aktor na oficjalnym kanale muzycznego programu w mediach społecznościowych.

Z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15., jubileuszową edycję 'The Voice of Poland'. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie dziesięć edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona 'The Voice of Poland' będzie wyjątkowa i pełna emocji - mówią producenci talent show.

Reklama

Maciej Musiał w 11. edycji będzie występował u boku Pauliny Chylewskiej. Najnowszą z jego udziałem będzie można oglądać od 7 września o godzinie 20:00 w TVP2.

Zobacz także