Syn Edyty Górniak wciąż przebywa w szpitalu w USA, gdzie przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Jego stan w pewnym momencie jednak trochę się pogorszył, dlatego Edyta całą swoją uwagę skoncentrowała na synu i zamieszkała z nim w szpitalu. Gwiazda na swoim Instagramie pokazała sporo zdjęć ze szpitala, w którym przebywa dzień i noc.

Jak sama pisze, prowadzi teraz szpitalne życie, co jest również dla niej "lekcją cierpliwości". Górniak czuwa przy Allanie 24 godziny na dobę. Może liczyć jednak na wsparcie producenta muzycznego, Davida Fostera, z którym niedawno zaczęła współpracę. Artyści zaprzyjaźnili się ze sobą - to Foster zawiózł chłopca do szpitala!

Zobaczcie, jak teraz wygląda życie Edyty Górniak. Trzymamy kciuki za zdrowie Allana!

