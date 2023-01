Allan Krupa z przytupem wkroczył w muzyczny świat polskiego show-biznesu. Chłopak zaprezentował swój talent podczas "Sylwestra Marzeń" TVP", stając na scenie u boku swojej mamy - Edyty Górniak. Teraz młody artysta wydał nowy utwór, a internauci nie szczędzą mu gorzkich słów. Co na to Edyta Górniak?

Choć Allan Krupa od dziecka był na celowniku mediów, to dopiero od niedawna zrobiło się o nim naprawdę głośno. Po zaprezentowaniu swojego muzycznego talentu podczas sylwestrowej zabawy z TVP, młody muzyk tak pewnie poczuł się w świetle reflektorów, że nie omieszkał sprawdzić swoich sił także jako "internetowy skandalista". Allan Krupa zakpił z Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, publikując w sieci kąśliwy mem przedstawiający parę wraz z synami. Teraz o synu Edyty Górniak znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą jego najnowszego utworu.

Zaledwie w czwartek, 26 stycznia, na platformie YouTube pojawił się najnowszy singiel Allana Krupy, który występuje pod pseudonimem Enso. Kawałek został nagrany we współpracy z innym raperem - Nerwusem - i jak podkreśla Allan Krupa, to "ulubiona piosenka o miłości". W piosence słyszymy:

- Moja mama wychowała mnie na małe grzeczne cudo. Ale co ja mam zrobić, jak pani córka prosi, abym mówił do niej "s*ko" - rapuje Allan Krupa.

To jeszcze nie wszystko. Syn Edyty Górniak w swoim utworze nawiązał również do... nielegalnych substancji.

- Chcemy być skuci, ale nie w kajdankach. Chyba że w łóżku. Każdy to wie. Każdy to wie. Ona czepia się mnie, łapie dłoń. Nawet nie jest tak zimno, a na nosie ma szron.

Niestety, choć utwór w zaledwie dwa dni zdobył już 10 tys. wyświetleń, to internauci w komentarzach pod nagraniem nie szczędzą Allanowi Krupie gorzkich słów krytyki.

Nie zabrakło też pozytywnych komentarzy.

A co na to wszystko mama rapera - Edyta Górniak?

Pod instagramowym postem Allana Krupy, promującym jego najnowszy singiel, Edyta Górniak opublikowała kilka zabawnych emotikon. Warto jednak podkreślić, że artystka od dawna podkreśla, że jest dumna z muzycznych zapędów swojego syna.

- Nie jestem do końca szczęśliwa, że on wchodzi w show-biznes. Jestem szczęśliwa, że przestaje chować rzeczy do szuflady - mówiła jakiś czas temu Edyta Górniak w rozmowie z Plejadą. - On od dzieciaka pisze. Pisze bardzo dobrze, pisze dobre te teksty. Czasem przegina... ale to jest język hip-hopu. Rozumiem, że to jest taki gatunek. Robi dobre struktury, ciekawe, fajne brzmienia, wszystkie wykręca - dodała.