Syn Edyty Górniak jest szczęśliwie zakochany, a ostatnio w jednym z wywiadów otworzył się na temat ślubnych planów. Allan Krupa ma konkretne marzenie co do tej wyjątkowej ceremonii. Na słowa syna zdążyła już zareagować Edyta Górniak, która w rozmowie z "Super Expressem" szczerze wyjawiła, co sądzi o ślubnych planach Allana. Nie jest zadowolona? Edyta Górniak szczerze o ślubnych planach syna Allan Krupa w najnowszy wywiadzie wyjawił, że jego relacja z ukochaną Angeliką świetnie się układa. W związku pary podobno praktycznie nie dochodzi do kłótni, nawet pomimo tego, że zakochani zamieszkali już razem. Co ciekawe, syn Edyty Górniak niespodziewanie zaskoczył również wyznaniem o... ślubi e! Allan Krupa zdradził, jak wymarzył sobie ten dzień. - Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa [słynny wieżowiec w Dubaju - przyp. red.]. To myślę, że tak. Nawet jakbym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie - mówił Allan Krupa w rozmowie z JastrząbPost. Zobacz także: Eurowizja 2023: Edyta Górniak reaguje na krytykę po preselekcjach. "Z głębi serca wybaczam wszystkim" Na wyznanie syna zdążyła już zareagować Edyta Górniak , która w rozmowie z "SuperExpressem" wyjawiła, że ona już teraz traktuje związek Allana z Angeliką tak, jakby byli małżeństwem. Co do samego sformalizowania związku przez jej pociechę, ma jednak lekko sceptyczny stosunek. Dlaczego? - Jeśli Allan będzie szczęśliwy, to ja także będę szczęśliwa. Ale ślub bym mu odradzała, bo to tylko ładnie brzmi, gorzej się nosi - przyznała w rozmowie z SE, Edyta Górniak. Zobacz także: Eurowizja 2023: wzburzony Allan Krupa o znajomości z Blanką. "Robicie wokół mnie i mojej kobiety aferę" Następnie gwiazda wytłumaczyła,...