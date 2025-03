Związek Allana Krupy i Nicol Pniewskiej to już przeszłość, o czym poinformował ojciec dziewczyny Bart Pniewski. Na jego słowa zareagowała Edyta Górniak i się zaczęło. Krupa był zmuszony wydać oświadczenie, a jego niedoszły teść w odpowiedzi postanowił udostępnić prywatne wiadomości, które rzekomo wymienił z synem wokalistki. Teraz 21-latek znów zabrał głos, postanowił również zwrócić się do swojej mamy i ją przeprosić.

Allan Krupa ponownie zabrał głos po tym, jak Bart Pniewski pokazał wiadomości, które ponoć otrzymał od niedoszłego zięcia. 21-latek jest zniesmaczony i zaskoczony tym, na jak sporą skalę ta sytuacja się rozwinęła. Zaznaczył również, że nie będzie kontynuował publicznych dyskusji na temat konfliktu z Bartem Pniewskim, ojcem jego byłej partnerki, aby chronić prywatność swoją i swojej rodziny.

To straszne jakich ludzi można w życiu zastać. Ludzi, którzy indywidualnie nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny, którzy zamiast tego wybielają się tak obrzydliwymi kłamstwami w żywe oczy publiki, którzy z pełną świadomością o prawdzie, robią wszystko, by ją ukryć, jak by nie mieli nic do stracenia. Tak jak napisałem wcześniej, nie będę tego kontynuował, w szczególności po dzisiejszej, kolejnej serii kłamstw, które do mnie dotarły, bo poza stanięciem w obronie mojej rodziny, na dalsze odpowiedzi już nie pozwala mi mój system wartości. Całe szczęście prawda zawsze sama się obroni i naprawdę szczerze współczuję dnia, gdy dopadnie ona osoby, które to czeka

– zaczął Allan Krupa.