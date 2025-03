Allan Krupa i Nicol Pniewska zakończyli swój związek. Teraz ojciec Nicol, Bart Pniewski, sugeruje, że ingerencja Edyty Górniak mogła wpłynąć na relację młodej pary.

Allan Krupa i Nicol Pniewska tworzyli związek przez ostatnie kilka lat. Para nie ukrywała swoich uczuć, co sprawiało, że wiele osób spodziewało się rychłych zaręczyn. Jednak zamiast radosnych wieści o ślubnych planach, pojawiły się informacje o nagłym zakończeniu ich związku. Jak dowiedział się Pudelek, syn Edyty Górniak leczy złamane serce, a ojciec jego byłej dziewczyny ujawnił szczegóły ich rozstania!

Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicol rozstali się jakiś czas temu. Pozostają w dobrych relacjach i mam nadzieję, że jeśli jego mama nie zepsuje teraz ich relacji, to wszystko nadal będzie ok. Allan i Nicol założyli razem studio muzyczne i on cały czas w nim nagrywa. To dorośli i dojrzali ludzie

- wyjawił Pniewski.