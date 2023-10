Edyta Górniak już od jakiegoś czasu wspiera swojego syna w jego karierze muzycznej. Podczas koncertu "Roztańczony Narodowy" na scenie pojawią się w duecie, a gwiazda nie ukrywa, że to, co przygotowali będzie zaskakujące, a w zasadzie przygotował to Allan.

Jest to troszeczkę odważne - nie ukrywa artystka.

Edyta Górniak o współpracy na scenie z Allanem: "On ma swoje wizje, totalnie zmienia moje utwory"

Edyta Górniak w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, jak czuje się, kiedy występuje z Allanem na jednej scenie. Okazuje się, że syn artystki ma zupełnie inną wizję, na jej utwory.

Jest to dla mnie inne doświadczenie, muszę przyznać szczerze. To Państwo na pewno wiecie, że z rodziną to tak nie za łatwo się pracuje.- powiedziała wprost artystka.

Okazuje się, że zarówno piosenkarka, jak i jej syn mają mocne wizje dotyczące ich występów. Dochodzi między nimi do konfliktów na tym tle?

Trochę jest też tak, że spotykają się dwa różne pokolenia artystów. (...) Ostatnio dałam mu kilka moich utworów. On je tam tak powykręcał, nadał im nowe życie. - dodała Edyta Górniak.

