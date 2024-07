Edyta Górniak cały czas jest w szpitalu u syna. Przypomnijmy, że kilka dni temu okazało się, że lekarze muszą wyciąć chłopcu wyrostek robaczkowy. Jak już wszystko powoli wracało do normy, to okazało się, że Allan Krupa ma zakażenie organizmu z powodu pęknięcia wyrostka. Ale teraz Allan czuje się lepiej. Edyta Górniak pokazała w jakich warunkach dochodzi do zdrowia jej syn. Według nas, w fantastycznych!

Reklama

Instagram

Z całego serca Dziękujemy za Modlitwy. Dziś piękny dzień - odłączamy ostatnią kroplówkę. Dziś także mój syn się uśmiechnął, bo odwiedził nas niezwykły Wolontariusz.. Szczęśliwa - napisała na Facebooku Górniak.

W szpitalu, w którym przebywa syn Edyty Górniak, jest wspaniale, na korytarzach jest grana muzyka na żywo.

Zobacz także

A przed szpitalem gdzie przebywa Allan wiosna!

Instagram

Allan na czas rekonwalescencji ma psa w pokoju, który będzie dbał o jego dobry humor.

Reklama

Zobacz także: Allan wciąż w szpitalu! Dramatyczny wpis Edyty Górniak: "Ma zakażenie organizmu. W modlitwie czekamy na decyzje lekarzy"