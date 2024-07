Allan Krupa postanowił zrezygnować z dalszej edukacji i poszedł w ślady sławnej mamy, Edyty Górniak. Teraz spełnia się w branży muzycznej jako DJ i producent muzyczny, wystąpił nawet podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką u boku swojej mamy. Mając zaledwie 19 lat ma sporo sukcesów na swoim koncie, a jego zarobki przyprawiają o zawrót głowy. Ile zarabia syn polskiej gwiazdy?

Zarobki syna Edyty Górniak przyprawiają o zawrót głowy

Allan Krupa jest oczkiem w głowie Edyty Górniak i tak samo, jak ona ma zapał do muzyki. Jego pseudonim artystyczny to "Enso". 19-latek gra w wielu warszawskich klubach, ale również nagrywa kawałki m.in. "Dżentelmen" czy "Lambada". Teraz Plotek postanowił ujawnić zarobki młodego muzyka, oto jak ceni się Allan Krupa za kilka godzin grania w klubie:

Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tys. zł. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę - zdradza źródło Plotka.

Edyta Górniak ma bardzo dobre relacje ze swoim synem, oboje wspierają siebie nawzajem w każdym aspekcie życia. Allan wyznał, że od samego początku mama doradziła mu żeby robił to, co kocha i podążał za pasją. Tak też się stało.

Największa rada od niej – powiedziała mi, żebym robił to, co sprawia mi najbardziej przyjemność. Żebym dążył do tego, żeby zarabiać pieniądze nie z przytłoczenia, tylko z gonienia pasji -powiedział jakiś czas temu dla Onet Wakacje.

Syn Edyty Górniak zrezygnował z wojska by spełniać się jako muzyk i od tego czasu idzie mu bardzo dobrze. Jakiś czas temu Allan Krupa w "Dzień dobry TVN" pokusił się o kontrowersyjną wypowiedź że "woli zabawiać ludzi muzyką niż ich zabijać". Teraz gra w klubach, nagrywa kawałki, a nawet produkuję muzykę dla innych m. in. Oliwii Lachnik znanej jako "Lori" z "The Voice of Poland".