Edyta Górniak nie chce spotykać się z Dodą w programie "The Voice of Poland"! Od kilku tygodni w mediach pojawiają się informacje, że Jacek Kurski chciałby, aby w najnowszej edycji talent-show wzięła udział właśnie Doda. Piosenkarka w rozmowie z nami przyznała, że chętnie udzieliłaby kilku rad uczestnikom The Voice of Poland i z pewnością świetnie poradziłaby sobie w roli jurorki.

Edyta Górniak i Doda spotkają się w "The Voice of Poland"?

Jak na pomysł udziału Dody w programie "The Voice of Poland" zareagowała Edyta Górniak? Nie jest tajemnicą, że piosenkarki za sobą nie przepadają. Teraz diva w rozmowie z Faktem przyznała, że nie wyobraża sobie współpracy z Dodą. Okazuje się, że Edyta zrezygnuje z udziału w talent-show jeżeli jej konkurentka rzeczywiście się w nim pojawi!

Za każdym razem, gdy dostaję zaproszenie, by być trenerem w „The Voice of Poland”, od razu zadaję pytanie, z kim będę współpracować. Program trwa cztery i pół miesiąca i dobrze, jeśli ten czas upływa w atmosferze szacunku i zrozumienia - przyznała Edyta Górniak. - Jeśli będzie tak, jak mówi prezes TVP, i Doda zostanie trenerem, to z bólem serca rozstanę się z programem. Nie mogę niestety pracować z kimś, kto mąci i psuje atmosferę. Jestem profesjonalistką i w pracy cenię sobie komfort i spokój.

Jesteście zaskoczeni? A Wy kogo wolelibyście zobaczyć w The Voice of Poland? Dodę czy Edytę Górniak?

Edyta Górniak zrezygnuje z The Voice of Poland?

Piosenkarka nie chce spotykać się z Dodą w jednym programie.