Media podały nazwisko pierwszego jurora zbliżającej się edycji "The Voice of Poland". Okazuje się, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami, produkcja planuje odświeżyć skład jurorski i zaprosiła do programu popularnego wokalistę, którego do tej pory nie widzieliśmy w hicie Telewizyjnej Dwójki. Do popularny muzyk!

Kuba Badach jurorem w "The Voice of Poland"

Jesienią 2023 roku zakończyła się czternasta edycja muzycznego talent show Telewizyjnej Dwójki. "The Voice of Poland" wygrał wówczas Jan Górka, którego życie bardzo boleśnie doświadczyło. W czternastej edycji w fotelach jurorskich zasiedli: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk. Niestety, od jakiegoś czasu w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że w nowym sezonie talent show dojdzie do sporych zmian w jury. Wiosną br. klamka zapadła w sprawie "The Voice of Poland" i okazało się, że w piętnastej edycji show dojdzie do zmian w składzie jurorskim.

Teraz media podały nazwisko pierwszego jurora kolejnej odsłony "The Voice of Poland". Jak donosi "Fakt" w programie pojawi się Kuba Badach!

Kuba Badach po raz pierwszy zasiądzie w fotelu jurorskim "The Voice of Poland", które ma się pojawić na antenie jesienią tego roku. Dlaczego produkcja zdecydowała się zaprosić męża Aleksandry Kwaśniewskiej do programu?

Osoba z produkcji przekazała nam, że szukano szanowanego muzyka, który może być autorytetem dla uczestników czytamy w Fakcie.

Warto przypomnieć, że rok temu nowy juror wywołał ogromne emocje podczas imprezy organizowanej przez TVP. Kuba Badach w emocjonalnym przemówieniu na festiwalu w Opolu nawiązał do bojkotu imprezy przez ówczesnych przeciwników publicznej stacji. Na Badacha wylała się fala krytycznych komentarzy za to, że wziął udział w festiwalu za rządów PiS-u. Później wokalista wydał obszerne oświadczenie, w którym odpierał wszystkie ataki.

Moje poglądy polityczne są chyba łatwe do odgadnięcia. Nigdy nie głosowałem na PiS. (...) Gdy wchodziłem na scenę w Opolu kilka dni temu, byłem w pełni świadom tego, co robię i jaka telewizja to pokazuje. Jeśli w konsekwencji tych zdarzeń część słuchaczy i kolegów z branży wyrobiła sobie o mnie jedyne słuszne zdanie, wrzuciła do konkretnego ''worka'' i nie przyjmie za żadne skarby moich argumentów - trudno. Będzie mi przykro, ale przyjmę to ''na klatę''. Żywię jednak nadzieję, że dla wielu z Państwa moje stanowisko jest możliwe do zaakceptowania i razem będziemy pracowali nad zasypywaniem tej przepaści, która została pomiędzy nami stworzona pisał wówczas na Instagramie.

Fakt informuje przy okazji, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w piętnastej edycji "The Voice of Poland" na pewno zabraknie Justyny Steczkowskiej, Lanberry i Marka Piekarczyka. Żałujecie?

