Wszyscy na to czekali! Właśnie ruszył pierwszy z koncertów serii "Lato z Radiem" na TVP. W rolę prowadzących wcielili się: Joanna Górska, Kamil Wicik oraz Robert Stockinger, a na scenie nie zabrakło znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jednak niewątpliwie największe show skradła Doda! Piosenkarka, jak zwykle dała czadu.

Doda na scenie w Zakopanem

Doda od zawsze wzbudza w fanach radość, o czym świadczyła jej trasa koncertowa, na którą bilety wyprzedawały się jak świeże bułeczki. "Aquaria Tour" miała być zakończeniem koncertowania Dody, jednak artystka zdecydowała, że będzie pojawiała się na pojedynczych wystąpieniach. 13. lipca okazał się być szczęśliwym dniem dla fanów polskiej Diwy, ponieważ zaśpiewała podczas koncertu "Lato z Radiem", który odbył się w Zakopanem.

Hot news Petarda, ogień i gwarancja znakomitego show! Jednym słowem: Doda! Gwiazdę pierwszego koncertu wakacyjnej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” zobaczycie już w sobotę, 13 lipca o 20:00 w TVP2 #naŻywo z Zakopanego - czytaliśmy na Instagramie TVP.

Tak się właśnie stało! Doda dała czadu, a gdy tylko wyszła na scenę publiczność wiwatowała, piszczała i klaskała! Artystka postanowiła wykonać swój kultowy utwór "Nie żałuję", do którego teledysk, który nagrała wraz ze Smolastym zrobił niewiarygodną furorę! oraz "Nim zajdzie słońce". Doda, jak zwykle prócz śpiewu zatańczyła z grupą tancerzy. To właśnie za to fani cenią artystkę- jest wszechstronnie uzdolniona! Co ciekawe, Doda w pewnym momencie zeszła ze sceny i udała się w kierunku swoich fanów, a następnie poprosiła ich aby zaśpiewali razem z nią! To wspaniałe, że artystka chce być tak blisko ze swoimi odbiorcami.

Petarda to mało powiedziane - rozpisują się fani

Pozostałe koncerty TVP "Lato z Radiem" odbędą się m.in. w Elblągu, Poddębicach, Białymstoku, Chorzowie czy Grudziądzu.

Oglądacie koncert "Lata z Radiem"?

