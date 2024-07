Już 13 lipca rusza wakacyjna trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską"! Koncerty odbędą się w 8 polskich miastach, a na scenie zaprezentują się największe polskie gwiazdy. Jedną z nich będzie Doda! Gdzie ją zobaczymy i kiedy? Telewizja Polska przekazała właśnie szczegóły. Fani są zachwyceni!

Doda znów w TVP! Gdzie ją zobaczymy?

Choć Doda już jakiś czas temu zapowiedziała, że nie będzie więcej koncertować (spektakularna trasa "Aquaria Tour" była jej ostatnią), to gwiazda nie rezygnuje z pojedynczych występów telewizyjnych. I dlatego już wkrótce zobaczymy ją na scenie w... TVP 2! A dokładnie już w sobotę, 13 lipca, w Zakopanem, podczas inauguracji trasy koncertowej "Lato z Radiem i Telewizją Polską"! Show zacznie się o godzinie 20:00, a jak informuje stacja, Doda będzie jedną z głównych gwiazd:

Hot news Petarda, ogień i gwarancja znakomitego show! Jednym słowem: Doda! Gwiazdę pierwszego koncertu wakacyjnej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” zobaczycie już w sobotę, 13 lipca o 20:00 w TVP2 #naŻywo z Zakopanego czytamy na Instagramie TVP

Fani Dody są wniebowzięci i już nie mogą doczekać się jej występu:

I to jest news! Czekamy!

Serce się raduje jak widać takie info! TVP znowu łączy! Doda - daj czadu czytamy

Pozostałe koncerty TVP odbędą się m.in. w Elblągu, Poddębicach, Białymstoku, Chorzowie czy Grudziądzu, a na scenie zobaczymy również m.in. zespoły Wilki, Afromental, Lady Pank, Zakopower, LemON, Big Cyc oraz Sarsę, Małgorzatę Ostrowską, Anię Wyszkoni, Anię Dąbrowską, Urszulę czy Stachurskiego.

Na kogo czekacie najbardziej?

Według fanów występ Dody podczas koncertów TVP zbliża ją do fotelu jurora w "The Voice Of Poland", o czym artystka od lat marzy. Ale czy tak będzie, tego póki co nie wie nikt. Producenci nie zdradzają, kto zasiądzie w fotelach trenerów w nadchodzącej edycji. Mówi się jednak, że do programu wrócą m.in. Andrzej Piaseczny i Michał Szpak.

Tymczasem wszyscy fani gwiazdy na pewną obejrzą telewizyjny koncert 13 lipca w Zakopanem w TVP 2!

