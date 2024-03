Doda od lat nie ukrywa, że jej wielkim marzeniem jest fotel jurorski w programie "The Voice of Poland". Czy teraz w końcu jest na to szansa, że zobaczymy uwielbianą artystkę w hitowym, muzycznym programie TVP2? A może jednak potwierdzą się medialne doniesienia i piosenkarka zasiądzie w jury "Must Be the Music"? Zapytaliśmy o to gwiazdę tuż po jej występie na Fryderykach. Zobaczcie, co nam odpowiedziała!

Doda zasiądzie w jury "Must Be the Music" lub "The Voice of Poland"?

Nasza dziennikarka zapytała Dodę, jak wygląda sytuacja w kwestii jej fotela jurorskiego w "The Voice of Poland". Gwiazda przyznała jednak wprost, że raczej w najbliższej edycji jej nie zobaczymy. Artystka zastanawia się nawet, czy w ogóle kiedyś będzie jej dana ta rola...

Marzę o tym od wielu, wielu lat. Bardzo bym chciała. Niestety nie wiem, czy będzie mi to dane. Bardzo żałuję - przyznała wprost przed naszą kamerą Doda

Jeśli teraz nie "The Voice of Poland", to może fotel jurorski w programie "Must Be the Music", który ma wrócić po latach na antenę Polsatu? Artystka wyznała wprost, że nie zdecyduje się na ten krok właśnie ze względu na to, by nie zamykać sobie ewentualnej drogi do "The Voice of Poland" w przyszłości.

Taką decyzją bym pogrzebała moje marzenie o ''The Voice...''. Nawet jeżeli nie będzie mi to dane teraz, to wciąż liczę, że może za rok, może za dwa, może za trzy. Po prostu to jest moje największe marzenie i liczę na to, że się kiedyś spełni - dodała artystka

Co jeszcze na ten temat zdradziła w rozmowie z nami piosenkarka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

