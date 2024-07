Dawid Kwiatkowski to jedna z największych sensacji ostatnich miesięcy. Młody wokalista i bloger zdobył olbrzymią popularność w sieci, a podczas jego koncertów i spotkań z fankami pojawiają się tłumy. Histeria nastolatek wokół jego osoby przypomina początki kariery Justina Biebera, który wybił się w podobny sposób. Niebawem Dawida pozna cała polska - wystąpi bowiem w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przypomnijmy: Kwiatkowski w Tańcu z Gwiazdami! Ćwiczy już pod okiem Egurroli

Kariera wokalna to nie nowość w rodzinie Dawida. Jego brat, Michał Kwiatkowski, przed laty zdobył sporą popularność we Francji, próbował też przebić się w Polsce m.in. dzięki występom właśnie w "Tańcu z Gwiazdami". Kilkanaście miesięcy temu Michał ujawnił na łamach francuskiej prasy, że jest gejem. Zobacz: Michał Kwiatkowski jest gejem. Zrobił coming out we Francji

Bracia zdają się mieć doskonały kontakt. Kilka dni temu Dawid poleciał do Paryża i już na miejscu wziął udział we wspólnej sesji zdjęciowej z Michałem. Pojawił się również jako gość specjalny podczas jego koncertu, gdzie oboje wykonali razem utwór po francusku. Czy to początek większej braterskiej współpracy? Przekonamy się o tym niebawem.

Poniżej wideo z występu Dawida i Michała w Paryżu.

