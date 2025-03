Adam Milwiw-Baron – kim jest brat Barona z Afromental?

Adam Milwiw-Baron to utalentowany muzyk i producent, który od lat działa na polskiej scenie muzycznej. Jest bratem Aleksandra Milwiw-Barona, znanego z zespołu Afromental. Adam specjalizuje się w grze na trąbce i puzonie, a także jest kompozytorem i aranżerem.

Reklama

Karierę rozpoczął w 1998 roku, dołączając do zespołu Pink Freud – znanej formacji jazzowej, której twórczość cieszy się uznaniem w Polsce i na świecie. W zespole Adam Milwiw-Baron pełni rolę trębacza i puzonisty. Jego umiejętności muzyczne pozwoliły mu na współpracę z wieloma artystami, zarówno na scenie jazzowej, jak i w popularnych projektach muzycznych.

Adam Milwiw-Baron, brat Aleksandra Barona wystąpił w 10. edycji „Must Be the Music”

Oprócz działalności w Pink Freud, Adam Milwiw-Baron współpracował z zespołami Blog 27, Jabba Finasky oraz The Lions. To właśnie z tą ostatnią formacją w 2015 roku dotarł do finału popularnego programu telewizyjnego „Must Be the Music. Tylko muzyka”.

Jego wszechstronność pozwoliła mu na pracę przy różnorodnych projektach muzycznych. Dzięki temu zdobył doświadczenie zarówno na scenach klubowych, jak i w prestiżowych salach koncertowych.

Brat Aleksandra Barona prowadzi szkołę

Adam Milwiw-Baron jest założycielem Szkoły Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu. Placówka ta stanowi istotny punkt na mapie edukacji muzycznej w Polsce, oferując kursy dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technikami produkcji muzycznej oraz szeroko pojętą muzyką rozrywkową.

W ramach swojej działalności edukacyjnej Adam Milwiw-Baron prowadził również wykłady na międzynarodowych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Muzycznym w Hongkongu, Narodowym Uniwersytecie Kolumbii w Bogocie oraz w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Współpracował z czołowymi artystami, takimi jak O.S.T.R., Lao Che, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Afromental i wieloma innymi. (...) Występował na całym świecie, m.in. w Japonii, Korei, Brazylii i Chinach. Jego muzyka pojawiła się w filmach (...) oraz w spektaklach teatralnych (...). Nagrał ponad 40 albumów, a jego twórczość zyskała międzynarodowe wyróżnienia, m.in. MTV Europe Music Awards. Jego twórczość oscyluje wokół jazzu, elektroniki. rocka i muzyki filmowej – czytamy na stronie placówki.

Szwagierka Aleksandra Barona też zajmuje się muzyką

Adam Milwiw-Baron jest mężem Magdaleny Milwiw-Baron, która również łączy życie zawodowe z pasją do muzyki. Magdalena jest altowiolistką oraz farmaceutką, a także aktywnie wspiera działalność męża, współpracując z nim w Szkole Muzyki Nowoczesnej oraz występując razem na scenie.

Wspólne występy Adama i Magdaleny Milwiw-Baron to połączenie wyjątkowych talentów, które łączą klasyczne brzmienia z nowoczesnymi aranżacjami.

Reklama

Zobacz także: Baron pokazał nowe zdjęcie z synkiem. Tej jednej rzeczy nie da się nie zauważyć

Adam Milwiw-Baron Adam Milwiw-Baron – kim jest brat Barona z Afromental? Leszek Kotarba/East News