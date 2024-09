Dopiero co Netflix wypuścił czwarty sezon "Emily w Paryżu" a widzowie zastanawiają się czy będzie im dane zobaczyć kontynuację. Już nie ma domysłów. Wiadomo czy powstanie kolejny sezon bijącego rekordy popularności serialu.

Reklama

Czy będzie 5. sezon "Emily w Paryżu"?

Fani "Emili w Paryżu" doczekali się już czwartego sezonu serialu. Nowe odcinki budzą ogromne emocje wśród oglądających. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo czy będzie można spodziewać się kontynuacji przygód Emily granej przez Lilly Collins. Netflix postanowił jednak nie trzymać nikogo w niepewności.

Emily wróci, ale... czy do Paryża? 5. sezon „Emily w Paryżu” właśnie został potwierdzony! - poinformował na Instagramie Netflix Polska.

Fani serialu mogli zobaczyć wymowny fragment w główną aktorką.

Wszędzie dobrze ale w Rzymie najlepiej - powiedziała Emily, podnosząc filiżankę, na której znalazła się cyfra 5.

W taki sposób potwierdzono, że powstaje kolejny, już piąty sezon "Emily w Paryżu".

Czy Emily i Gabriel w końcu będą razem? Jakie przygody tym razem czekają głównych bohaterów? W czwartym sezonie "Emily w Paryżu" pojawił się polski wątek, który zachwycił polskich fanów. W dziewiątym odcinku okazało się, że Emily wybiera się na romantyczny weekend do Rzymu, jednak by ukryć swoje plany przed znajomymi z pracy, skłamała, że... wybiera się do Krakowa. Polskie miasto okazało się być bliskie sercu kolegów i koleżanek z pracy Emily, którzy zaczęli jej polecać miejsca do odwiedzenia takie jak Wieliczka i czy restauracja Trzy Rybki.

Zobacz także

Kadr z serialu "Emily w Paryżu" NETFLIX

Kto wie, może polski wątek będzie miał kontynuację w nadchodzącym sezonie "Emily w Paryżu"? Chcielibyście zobaczyć stolicę Małopolski w hicie Netflixa? Fani serialu nie szczędzą sobie żartów:

Kraków, koniecznie musi zakochać się w Sebie z Krakowa

Chociaż zdania o kolejnym sezonie są podzielone:

Takie wiadomości to ja lubię, już nie mogę się doczekać sezonu 5 @emilyinparis

Eh… naprawdę? I ile razy Emily się jeszcze zakocha w tym 5 sezonie... Żenada

Ale inne seriale jednosezonowe nie będą kontynuowane tylko to

A wy czekacie na kolejny sezon "Emily w Paryżu"?

Reklama

Zobacz także: Gwiazdy „Emily w Paryżu”... i w Krakowie. Wpadli na słynne zapiekanki