Przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" ruszyły już pełną parą, a do składu programu dołączają kolejne gwiazdy - część z nich rozpoczęła nawet treningi pod okiem Agustina Egurroli. Stacja postanowiła też odświeżyć nieco oprawę graficzną formatu i wprowadzić kosmetyczne zmiany nawet do samej nazwy show. Przypomnijmy: Polsat zmienił nazwę i logo "Tańca z Gwiazdami". Mamy nowy projekt

Nie ustają też spekulacje dotyczące gwiazd, które zobaczymy na parkiecie. Potwierdzono już kilka nazwisk, ale wciąż nie jest znany pełny skład celebrytów, choć powoli wszystko układa się w całość. Jak donosi "Fakt", w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpi nowy idol nastolatek, Dawid Kwiatkowski. 18-letni wokalista jest sensacją ostatnich miesięcy i często określa się go mianem "polskiego" Justina Biebera. Kwiatkowski pośrednio potwierdził plotki umieszczając na swoim Instagramie zdjęcie ze studia tanecznego Egurroli. Postanowiliśmy sprawdzić tę informację u menadżera Dawida.



Na ten moment nie potwierdzę udziału Dawida w tym programie. Ćwiczy w Egurrola Dance Studio, ale nie mogę powiedzieć, czy treningi mają związek z "Tańcem z Gwiazdami" czy innym projektem - skomentował w rozmowie z AfterParty.pl Igor Pilewicz, menadżer Kwiatkowskiego.

Wszystko jednak wskazuje na to, że zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego na parkiecie. Dobry wybór? W jednej z poprzednich edycji wystąpił brat Dawida, Michał Kwiatkowski, który wyznał niedawno, że jest gejem.

