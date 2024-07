Temat homoseksualistów wśród znanych ludzi to wciąż tabu, ale i kwestia, która bardzo interesuje opinię publiczną. Coraz częściej uwielbiani przez miliony kobiet aktorzy czy sportowcy przyznają się do swojej orientacji i otwarcie mówią o byciu w związku z mężczyzną. Przypomnijmy: "Początkowo byłem tym przytłoczony"

Reklama

Oczywiście w głównej mierze dotyczy to zagranicznych gwiazd, bo na Polskim podwórku mieliśmy do czynienia z jedynie kilkoma przypadkami coming outów, a na ujawnienie czeka w kolejce jeszcze wiele znanych twarzy. Takiego problemu nie miał Michał Kwiatkowski. W Polsce znany z "Szansy na Sukces" czy "Tańca z Gwiazdami", a na stałe mieszkający we Francji wokalista. Podczas wywiadu z francuskim "Tele Loisir” wyznał otwarcie, że jest gejem.

Jestem za małżeństwami homoseksualnymi. To chyba logiczne. Byłbym nie fair wobec siebie, gdybym się im sprzeciwiał, bo sam jestem gejem - ujawnił.

Co ciekawe, wywiadu tego udzielił już... rok temu. Jego i tak dość oczywisty coming out przeszedł jednak bez echa w Polsce, ale teraz ta sytuacja może się zmienić. Michał bowiem to brat Dawida Kwiatkowskiego, nowego idola polskich nastolatek. Zobacz: Polski Justin Bieber. Kim jest Dawid Kwiatkowski?

Michałowi gratulujemy decyzji i tradycyjnie już czekamy na kolejne tego typu wyznania w polskim show-biznesie. Lista jest długa, ale chętnych brak - jak myślicie, dlaczego?

Zobacz: "Dawid Woliński jest gejem"

Zobacz także