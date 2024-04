Dawid Kwiatkowski po prawie rocznej nieobecności w "The Voice Kids" postanowił wrócić do uwielbianego przez widzów programu. Przypomnijmy, że artysta był przez sześć sezonów uwielbianym jurorem w muzycznym talent show skierowanym do dzieci. Kiedy zatem znów go zobaczymy i w jakiej roli wystąpi?

Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice Kids"

Na początku maja 2023 roku Dawid Kwiatkowski wydał oświadczenie, w którym poinformował fanów, że rezygnuje z udziału w "The Voice Kids" z powodów zawodowych, gdyż będą wymagały od niego większego skupienia. Jego miejsce w fotelu jurorskim zajęła zaś Natasza Urbańska. Niespodziewanie jednak właśnie pojawił się komunikat od produkcji "The Voice Kids" o powrocie Dawida Kwiatkowskiego do muzycznego show! Artysta podkreślił, że "czuje się, jakby wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na niego rodzina".

Dawid Kwiatkowski AKPA

Dawid Kwiatkowski wraca po prawie rocznej nieobecności do programu "The Voice Kids". Artysta gościnnie wystąpi podczas finału 7. edycji programu.

Dawid Kwiatkowski wraca do The Voice Kids i wystąpi na naszej scenie! Prawie rok po odejściu z programu znowu będziemy mogli go zobaczyć! przekazano w komunikacie.

Dawid Kwiatkowski postanowił powiedzieć kilka słów o swoim powrocie do programu. Nie ukrywa ekscytacji.

Dawno nie czułem takiego podekscytowania. Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków. Do tego Cleo chyba miała bardzo spokojny sezon, bez większych przeszkód, więc przyjdę nabroić na sam koniec. - przekazał Dawid Kwiatkowski

Udział Dawida w finale 7. edycji "The Voice Kids" to niejedyna niespodzianka, jaką przygotowali producenci programu. W najbliższą sobotę w muzycznym show usłyszymy również: Oskara Cymsa i Carlę Fernandes, zwycięzcę trzeciej edycji programu – Marcina Maciejczaka, oraz laureatkę poprzedniej edycji– Martynę Gąsak.

Będziecie oglądać najbliższy odcinek "The Voice Kids"?

