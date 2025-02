Lily Collins to brytyjsko-amerykańska aktorka i modelka, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli Emily Cooper w popularnym serialu Netflixa "Emily w Paryżu". Karierę rozpoczęła jako nastolatka, pojawiając się w filmach takich jak "Królewna Śnieżka", "Dary Anioła: Miasto kości oraz "Zasady nie obowiązują", za który otrzymała nominację do Złotego Globu. Znana jest z charyzmy, naturalnego wdzięku oraz wszechstronności, co sprawia, że świetnie odnajduje się zarówno w komediach romantycznych, jak i poważnych dramatach. Na początku roku Lily i jej mąż powitali na świecie pierwsze dziecko. A jak wyglądają relacje rodzinne samej aktorki? Wielu fanów może być zaskoczonych!

Reklama

Lily Collins i Phil Collins: Od trudnej relacji do rodzinnego pojednania

Lily przyszła na świat w 1989 roku jako córka muzyka Phila Collinsa i jego drugiej żony, Jill Tavelman. Gdy miała pięć lat, jej rodzice rozwiedli się, co spowodowało, że Lily zamieszkała z matką w Los Angeles, podczas gdy Phil kontynuował karierę muzyczną w Europie. Ta rozłąka wpłynęła na ich relację, a Lily odczuwała brak ojca w swoim życiu.

W 2017 roku Lily opublikowała autobiografię zatytułowaną, w której otwarcie mówiła o trudnych relacjach z ojcem. W jednym z listów skierowanych do Phila napisała: "Wybaczam ci, że nie zawsze byłeś obecny, gdy cię potrzebowałam i że nie byłeś ojcem, jakiego się spodziewałam". To publiczne wyznanie było krokiem w kierunku pojednania i odbudowy ich więzi.

Obecnie relacja między Lily a Philem jest znacznie lepsza. W wywiadach Lily podkreślała, że oboje pracowali nad odbudową więzi i teraz cieszą się bliskim kontaktem. W 2025 roku, z okazji urodzin Phila, Lily opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający post, w którym wyraziła miłość i wdzięczność wobec ojca, co przypieczętowało ich relację:

Jestem tak wdzięczna za to, że mogę być obok Ciebie i za wsparcie, doświadczenia i miłość, które mamy i będziemy dzielić. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszystkie małe, wyjątkowe chwile spędzone razem. Wszystkiego najlepszego, tato (...) Bardzo Cię kocham - napisała Lily Collins.

Zobacz także: Film "Balkoniary" szokuje fanów „Emily w Paryżu”. Lucas Bravo wystąpił w dzikim thrillerze

Historia małżeństwa Phila Collinsa i Jill Tavelman

Phil Collins, brytyjski muzyk i członek zespołu Genesis, poznał Jill Tavelman w 1980 roku w Rainbow Bar w Hollywood. Po czterech latach znajomości, w 1984 roku, para wzięła ślub. W roku na świat przyszła ich córka, Lily Collins. Niestety, małżeństwo zaczęło się rozpadać na początku lat 90., głównie z powodu intensywnej kariery Phila, która wiązała się z częstymi trasami koncertowymi. W 1994 roku ogłosili separację, a rozwód został sfinalizowany w 1996 roku. Phil Collins przyznał później, że był niewierny wobec Jill, co przyczyniło się do rozpadu ich związku.

Po rozwodzie Jill Tavelman skupiła się na wychowaniu córki i realizacji własnych pasji. W 2014 roku otworzyła sklep z antykami o nazwie "Waverly on Doheny" w Westollywood, gdzie oferuje unikatowe przedmioty z różnych epok. Mimo trudności związanych z rozpadem małżeństwa, Jill i Phil utrzymują poprawne relacje, wspierając wspólnie karierę swojej córki Lily.

Lily Collins została mamą

W styczniu 2025 roku Lily Collins i jej mąż, reżyser Charlie McDowell, powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę o imieniu Tove Jane McDowell. Dziewczynka przyszła na świat dzięki surogatce. Szczęśliwi rodzice podzielili się radosną nowiną w mediach społecznościowych, wyrażając wdzięczność dla surogatki oraz wszystkich, którzy ich wspierali. Imię Tove może być inspirowane fińską pisarką Tove Jansson, autorką książek o Muminkach, której twórczość miała duży wpływ na Lily.

Znaliście historię rodzinną Lily Collins?

Reklama

Zobacz także: Gdzie kręcono „Emily w Paryżu”? Lista miejsc w serialu Netfliksa