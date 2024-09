Za nami premiera drugiej części 4. sezonu „Emily w Paryżu”. Popularny serial Netfliksa budzi spore emocje wśród fanów, zwłaszcza że najprawdopodobniej produkcja powoli zmierza ku wielkiemu finałowi. Nie wiemy jeszcze, czy czeka nas 5. sezon. Widzowie chcą wreszcie dowiedzieć się, czy Emily i Gabriel będą razem. Nowe odcinki przyniosły mnóstwo zaskoczeń. Wśród nich jest polski motyw.

Zaskakujący wątek polski pojawia się w dziewiątym odcinku 4. sezonu „Emily w Paryżu”. Tytułowa bohaterka robi sobie przerwę od stolicy Francji i wybiera się do Rzymu na romantyczny weekend. Postanawia jednak ukryć kierunek podróży przed koleżankami i kolegami z pracy. Dlatego mówi im, że jedzie do… Krakowa.

Okazuje się, że serialowe postaci uwielbiają słynne polskie miasto. Emily natychmiast dostaje mnóstwo poleceń od znajomych, którzy proponują jej zwiedzanie Wieliczki, a także wspaniały obiad. Bohaterowie zapewniają ją, że musi spróbować przepysznych gołąbków w restauracji Trzy Rybki.

Sam Kraków zostaje określony jako „ukryty diament”. Nie jest to przypadek. Dowiedzieliśmy się, że twórca serialu Darren Star także jest zauroczony stolicą Małopolski. Przyznał, że to miejsce zrobiło na nim niesamowite wrażenie. Jako jedną z głównych cech wymienił „unikatową atmosferę”.

To ekscytujące, że „Emily w Paryżu” jest serialem, który prowadzi ludzi z całego świata do najciekawszych miast Europy. W tym sezonie nasi bohaterowie odkrywają, oprócz Paryża i Rzymu, ukryte diamenty – a na szczycie tej listy zdecydowanie jest Kraków. Zakochałem się w unikatowej atmosferze tego miasta. Mimo że otaczają cię średniowieczne, renesansowe czy barokowe budynki, czuć w Krakowie ten żywy puls miasta i że zawsze coś się dzieje w jego kulturze, gastronomii czy rozrywce. Dlatego chciałem, żeby Kraków pojawił się w jakiś sposób w serialu, i mam nadzieję, że zachęci to widzów do odkrywania uroków miasta na własną rękę

– wyjaśnił Star.