Właśnie do sieci trafiło pilne oświadczenie i jednocześnie ostrzeżenie od Dawida Kwiatkowskiego. Fani aż wstrzymali oddech, ponieważ to co napisał jest absolutnie niewiarygodne. Ciężko uwierzyć, że to stało się naprawdę! "Bądźcie uważni"- napisał Dawid.

Dawid Kwiatkowski jest niewątpliwie jednym z najulubieńszych wokalistów młodego pokolenia. Przez lata kariery zyskał niebotycznie dużo fanów i fanek, którzy jeżdżą za nim na wszystkie koncerty! Popularność zyskał podczas programu "The Voice Kids", w którym przez kilka pierwszych sezonów był trenerem. Niestety jakiś czas temu podjął decyzję, że żegna się z programem, a fani naprawdę mocno to przeżyli. Wówczas na jego miejsce trafiła Natasza Urbańska, a Dawid poszedł w swoja stronę.

Nieoczekiwanie, wokalista zwrócił się do fanów i opowiedział im o nieprzyjemnej sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Zaskakujące, jak do tego mogło dojść!

Ważne, bardzo! W zeszłym tygodniu mój menadżer otrzymał telefon od zmartwionego członka pewnej rodziny, która jest przekonana, że koresponduje ze mną w social mediach, przelała 'mi' na konto już 25 tyś. złotych i umówiła notariusza, by przepisać 'na mnie' mieszkanie. Like... what? Tę sprawę udało się załatwić, choć nie wiem czy rodzina odzyska przelane już pieniądze. Pod moimi postami na FB roi się od Dawidów Kwiatkowskich, blokujemy codziennie po kilka kont, ale ewidentnie to musi działać, skoro cały czas powstają nowe, a ja sam widzę, jak naiwni ludzie korespondują w komentarzach z tymi oszustami. Moje jedyne konta w internecie to te z niebieskim znaczkiem obok nazwy, czyli zweryfikowane. Jeśli już komuś odpiszę, to na pewno nie proszę o żadną pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś się na to nabiera, a jednak... Bądźcie ostrożni!

- przekazał Kwiatkowski.