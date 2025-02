Dawid Kwiatkowski imprezuje z gwiazdorem "Tańca z Gwiazdami". Zdjęcia trafiły do sieci

Dawid Kwiatkowski, polski wokalista, a już wkrótce juror "Must be the music" w Polsacie, został sfotografowany z grupą przyjaciół podczas imprezy w Warszawie, która trwała do nocy. Wśród bliskich wokalisty znalazł się m.in. tancerz, którego widzowie doskonale znają z "Tańca z Gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia paparazzi.